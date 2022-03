Bei diesem Ybbser Nachbarschaftsstreit droht ein Hausabbruch

Es ist ein jahrzehntelanger Streit zwischen Nachbarn, der mittlerweile auch an die nächste Generation weitergeben wurde – und auch schon seit Jahren die Gerichte und die Stadtgemeinde beschäftigt.

Wovon handelt der Konflikt? In der Kurzfassung geht es im Streit um die Nicht-Einhaltung von Bauvorgaben, aber auch andere Thematiken, wie etwa Wegerechte. Die gegenseitigen Vorwürfe wiegen schwer und die Streitparteien nehmen dabei auch die Stadtgemeinde Ybbs ins Visier. Im schlimmsten Fall drohe einer der beiden Streitparteien der Abriss des in den 1980er-Jahren erstellten Zubaus des Hauses. „Das Haus wurde damals abgenommen und es gab eine Benutzungsgenehmigung“, fühlt sich der Betroffene im NÖN-Gespräch im Recht.

Amnestieparagraf und weitere Verfahren. Um Probleme bei Baurechtsfälle „reparieren“ zu können, wurde im Jahr 2006 ein sogenannter „Amnestieparagraf“ geschaffen. Dieser gilt eigentlich auch im Falle des Streitfalls in Ybbs und wurde von Alt-Stadtchef Alois Schroll nach Rücksprache mit dem Land Niederösterreich auch unterzeichnet. Damit war aber der Nachbar nicht einverstanden, es folgte abermals ein neues Verfahren. Noch Ende 2020, genau am 16. Dezember, unterschrieb Schroll einen Bescheid, dass die Thematik erledigt sei. Der Konflikt war damit aber nicht beendet und fand im Jänner seine Fortsetzung. Schrolls Nachfolgerin, Bürgermeisterin Ulrike Schachner, kam erstmals im Jänner 2021 mit dem Fall in Berührung.

Danach folgten wieder Beschwerden und Einwände, zuletzt im September 2021. Der Hintergrund: Zwar ist der Amnestiebescheid rechtskräftig abgeschlossen, für den Nachbarn hat dieser aber keine Bindewirkung. Sprich: Der Nachbar hat im Verfahren über den Amnestiebescheid keine Parteistellung und kann daher in einem anderen Verfahren, welches derzeit am Landesverwaltungsgericht (LVwG) verhandelt wird, eine allfällige Verletzung eines subjektiv-öffentlichen Rechtes behaupten. Dieses Verfahren läuft seit Frühjahr 2020. Zuletzt wanderte der Fall vor das LVwG, wo er vergangene Woche verhandelt wurde.

Was sagt das Landesverwaltungsgericht (LVwG)? Nachgefragt beim Vizepräsidenten des LVwG, Markus Grubner, bestätigt dieser, dass der Fall zuletzt verhandelt wurde. Dabei wurde abermals ein bautechnisches Gutachten in Auftrag gegeben. „Es geht um die Frage der Bebauungsweise und dem Abstand zum Nachbarn“, rechnet Grubner mit einem Ergebnis in sechs Wochen. Danach wird der Fall weiterverhandelt. Entscheidet er für den Kläger, muss sein Nachbar den Zubau seines Hauses abreißen.

Vorwurf der Weitergabe von Akten. Die Vorwürfe wiegen schwer: Im Zuge des Verfahrens soll es zur Weitergabe von Akten gekommen sein, zudem eine unerlaubte Einsicht auf der Gemeinde stattgefunden haben – so vermutet es zumindest eine der beiden Streitparteien. SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner bestreitet dies entschieden und verweist auf die Parteistellung. Die Thematik war, ebenso wie der gesamte Fall, auch Bestandteil des Prüfungsausschusses. Der betroffene Mitarbeiter sollte nach seiner Pensionierung auch einen Konsulentenvertrag mit der Gemeinde bekommen, um bei verschiedenen Thematiken im Rathaus aushelfen zu können. Dies lehnte allerdings der Gemeinderat ab.

Was sagt der Prüfungsausschuss? Die Thematik des Streits zwischen den beiden Nachbarn und die Frage der Aktenweitergabe fand auch Eingang in den Prüfungsausschuss. In der Sitzung vom 12. Februar, das Protokoll liegt der NÖN vor, wird darin festgehalten, dass Leistungen durch den besagten Mitarbeiter zugekauft und damit der abgelehnte Konsulentenvertrag umgangen wurde. Daneben erinnert der Prüfungsausschuss in seinem Protokoll auch eingehend daran, bei solchen „Vorgängen auf die Wahrung des Amtsgeheimnisses und die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu achten“. Zum konkreten Fall möchte sich Prüfungsausschuss-Vorsitzender Christian Reichhard (ÖVP) zwar nicht äußern, aber: „Wir haben uns damals angeschaut, ob es etwas Offizielles für die Beauftragung gab. Generell ist aber festzuhalten, dass wir genug Personal im Rathaus haben und keine externe Auskunftsperson benötigen.“

Was sagt der Alt-Stadtchef? Alois Schroll betont, dass, so lange er im Amt als Bürgermeister war, alle Akten zu 100 Prozent von den jeweiligen Abteilungen höchst professionell ab- und aufgearbeitet wurden. „Selbiges gilt für den vorliegenden Fall, der von mir zuletzt Ende 2020 bearbeitet wurde“, sagt Schroll. Er erklärt auch, dass er zu etwaigen weiteren Entwicklungen keine Auskunft geben kann, da er bereits seit 15 Monaten nicht mehr im Amt sei. „Ich gehe aber davon aus, dass die Stadtamtsdirektorin als zuständige, juristische Sachbearbeiterin hierzu einen Gesamtüberblick haben wird“, spielt Schroll den Ball an das Rathaus weiter.

Was sagt das Rathaus zu den Vorwürfen? Ulrike Schachner versucht, gegenüber der NÖN in die verschiedenen Erzählstränge und Komplexität des Themas etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Sie betont, dass es in der Thematik um zwei Verfahren gehe, die allerdings zusammenhängen. Den Vorwurf der Aktenweitergabe weist Schachner aber scharf zurück: „Akten wurden zu keinem Zeitpunkt an private Personen ausgehändigt. Ein Nachbar, der Parteistellung hat, hat aber ein Recht auf Akteneinsicht. Diese Akteneinsicht wurde von der Rechtsvertretung eines der Nachbarn im Rahmen des Streits gefordert.“ Betreffend des Mitarbeiters des Ybbser Rathauses erklärt Schachner, dass die fallweise Beauftragung nach der Pensionierung Gegenstand im Prüfungsausschuss war, der diese Vorgehensweise laut ihr auch bestätigt. „Von einem Konsulentenvertrag wurde aber Abstand genommen, da durch interne personelle Umschichtungen die Ressourcen in der betroffenen Abteilung erhöht wurden“, sagt Schachner.

Was sagt die Opposition? ÖVP-Stadtparteichef Gert Kratzer kennt den Fall, verweist aber darauf, dass die Thematik auch immer wieder im Stadtrat behandelt wurde und er daher aufgrund der Verschwiegenheitspflicht keine Auskunft geben könne. Kratzer: „Der Vorwurf der Aktenweitergabe ist jedenfalls aufzuklären. Sollte der Vorwurf stimmen, sind die nötigen Schritte zu setzen.“

