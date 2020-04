„Leidln bleibt‘s daham, trinkt‘s des Bier doch alla“ – mit der Melodie der STS-Hymne „Fürstenfeld“ beginnt Jakob Wedls jüngstes Werk: Gemeinsam mit dem Expeditionsteam von „Europe goes Silk Road“ kreierte der Melker Nachwuchs-Musiker das „EUnite against Corona-Medley“. Ein Song, der mit einem Augenzwinkern auf das richtige Verhalten in der Coronakrise aufmerksam machen soll. „Die Jungs haben mich kontaktiert und gefragt, ob wir das umsetzen wollen. Ich fand die Idee gut, also haben wir getextet, dann habe ich es aufgenommen“, erzählt der 19-Jährige.

Song wurde im Netz über 200 Mal geteilt

Das Medley besteht aus sechs Songs. Der Melker singt darin auf Deutsch, Italienisch (Siamo con te, Italia!) und Spanisch (Hasta la vista, Corona!). „Erst dachten wir nur an Austro-Pop-Lieder, doch wir wollten das Ganze internationaler gestalten.“ Der Clip wurde auf Facebook schon über 200 Mal geteilt.

Dass der Melker einmal mit Gitarre und Mikrofon auf der Bühne stehen wird, hätte er selbst nicht gedacht: „Ich spiele zwar schon seit 13 Jahren Schlagzeug, hab mich früher aber mehr für Fußball interessiert“, schmunzelt er. Fans nennen ihn den „Melker Ed Sheeran“ – ein großes Lob, brachte der britische Singer-Songwriter Wedl schließlich zur Musik.