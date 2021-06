Die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen Tagen heftig. Dass John „Johny“ Daxböck, Chef des gleichnamigen Burgertempels in Pöchlarn, Interesse am ehemaligen Gasthaus „Zum guten Kameraden“ in Marbach hat, sickerte schnell durch. Jetzt ist es aber amtlich: Der Pöchlarner Wirt hat das Lokal in Krummnußbaum an der Donauuferbahn gekauft und will dort ein neues Gastro-Projekt starten. „Ich hab‘ Lust auf eine neue Herausforderung!“, sagt Daxböck gegenüber der NÖN.

Daxböck: "Es wird hawaiianisch und bunt"

Derzeit feile er noch an dem Konzept – zu viel wolle er aktuell noch nicht verraten: „Nur so viel: Es wird hawaiianisch und bunt.“ Ein Mitgrund, warum sich der Pöchlarner für den leerstehenden Marbacher Gasthof entschied, war die Tatsache, dass die Liegenschaft auch Zimmer und Wohnungen für Nächtigungsgäste bietet.

Vorgänger-Wirte übernehmen einstweilen

Der Gasthof „Zum guten Kameraden“ hat eine lange Tradition: Seit 1895 wurde in dem Lokal direkt an der Bundesstraße 3 aufgekocht, 2019 rief die Betreiber-Familie Rumpler die endgültige Sperrstund‘ aus. Aber auch wenn Daxböck noch an dem genauen Gastro-Konzept arbeitet: Öffnen wird das Lokal laut dem Pöchlarner bereits am 1. Juli. „Die Familie Rumpler hat sich dazu bereit erklärt, den Betrieb neu aufzunehmen, was mich sehr freut. Einstweilen bin ich kreativ!“, strahlt er.