40 Gemeinden feiern 100. Geburtstag in Melk

Anlässlich von 100 Jahren Niederösterreich findet in jeder Bezirkshauptstadt im Bundesland ein zweitägiges Fest statt.

In Melk gehen die Feierlichkeiten am 25. und 26. Juni über die Bühne. Die Vorbereitungen und Besprechungen mit allen 40 Gemeinden, dem Land NÖ und den Organisatoren laufen auf Hochtouren. „Alle Gemeinden ziehen an einem Strang und wollen den Besuchern ein tolles Wochenende bieten“, erzählt Melks ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl.

Die Veranstaltungen finden in der Innenstadt, der Wachauarena aber auch im Stadtpark statt. Alle 40 Gemeinden haben dabei die Chance, sich zu präsentieren. Am ersten Tag ist ein Regionalmarkt mit Direktvermarktern sowie Kunsthandwerkern aus dem gesamten Bezirk geplant. Parallel gibt es eine Bühne am Hauptplatz, auf der Chöre und Bands aus der Umgebung, aber auch die Sportunion auftreten.

In der Wachauarena werden nachmittags die Einsatzorganisationen vorgestellt. Am Abend finden dann die Sommerspiele und die Sonnenwende Nibelungengau statt. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Frühschoppen am Hauptplatz – und endet mit einem Marsch der Kapellen zum Hafenspitz.

