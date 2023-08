„Dani's Milchbar“ in Ybbs mit verspäteter 50-Jahr-Feier

Am 1. August 1971 sah man in Ybbs an der Donau überall ein Plakat mit der Aufschrift „Milchbar Eröffnung: Die zwei Schlankmacher Saure Milch und Joghurt“. Der Familienbetrieb trägt heute den Namen „Dani's Milchbar“ und wird bis heute gerne besucht.

Die Bar feiert ihr 50. Jubiläum plus zwei . Die offizielle Jubiläumsfeier konnte 2021 nicht abgehalten werden und wird daher heuer nachgeholt.

„Mein Großvater hat das Gebäude für meine Mama und ihre Schwester gebaut und die beiden haben die Milchbar dann gemeinsam eröffnet“, erklärt die heutige Inhaberin Daniela Bierbaumer.

Zu Beginn galt das Hauptaugenmerk den verschiedenen Milchmixprodukten. Heute gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Getränken, aber immer noch Milchmixprodukte von der gleichen Firma wie zu Beginn. Das Rezept, warum die Milchbar schon mehr als 50 Jahre erhalten ist, sei einfach: „Das Besondere an der Milchbar ist für mich, dass hier Jung und Alt immer willkommen sind und sich alle miteinander verstehen“, strahlt Bierbaumer.

Das Konzept hinter der Milchbar ist zwar immer wieder etwas überarbeitet worden, aber das Grundgerüst blieb erhalten. „Ein Glas Milch bekommt man bei uns immer“, sagt Bierbaumer mit einem Schmunzeln.

Vom Samstag, 5. August, bis Sonntag, 6. August, wird in der Milchbar mit Crazy Heels oder etwa Cathy Stern bis in die Nacht getanzt und am nächsten Tag beim Frühschoppen mit den Braumusikanten der Brauerei Wieselburg und beim Dämmerschoppen mit Mr. & Mrs. Curtis gefeiert. Für die Kinder gibt es am Sonntag auch eine Hüpfburg.