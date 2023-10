„Blasmusi“ feiert Siebziger in Bischofstetten

Die Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) Melk des Blasmusikverbandes Niederösterreich wird 70 Jahre alt und feiert dies gebührend am 28. Oktober. Um eine Kontaktstelle zwischen Musikvereinen und Blasmusikverband zu schaffen, wurde Niederösterreich in 16 BAG aufgeteilt. Derzeitiger Bezirksobmann ist Engelbert Jonas aus Gerolding. „Wir haben jetzt 39 Kapellen, die im Verband sind“, berichtet Engelbert Jonas. Als Bezirkskapellmeister fungiert Reinhard Stöger.

Entstehungsgeschichte der BAG

Der NÖBV wurde 1952 gegründet. In den folgenden Jahren widmete man sich der Aufteilung und Koordination. Während der Entstehung der BAG befand sich das Land noch unter Besatzung, weshalb man sich nur schleppend zusammen fand. In unserem Bezirk wurde diese bereits 1953 gegründet und hatte den Namen „Bund der niederösterreichischen Blasmusikkapellen Bezirk Melk“. Zu Beginn orientierte man sich an den politischen Bezirken, wobei es sich später bezirksübergreifend als praktischer erwies.

Galakonzert in Bischofstetten

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens findet am Samstag, 28. Oktober, ab 19:30 Uhr, in der Festhalle Bischofstetten ein Jubiläumskonzert statt. Ein Bezirksorchester, mit Musizierenden aus beinahe allen BAG-Kapellen, probt seit Wochen die Werke mit Reinhard Stöger und Florian Neulinger. „Zum Großteil werden Kompositionen von Komponisten aus dem Bezirk Melk gespielt“, erläutert der Bezirksobmann. NÖN-Fotograf Franz Crepaz dirigiert ebenfalls zwei eigene Kompositionen.