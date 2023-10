„Dirndl Rocker“ feiern zehnjähriges Jubiläum in Kirnberg

Von der Wiener Wiesn bis zum Kapruner Dorffest, die Band „Dirndl Rocker“ sorgt österreichweit für gute Unterhaltung und eine ausgelassene Stimmung. 2013 gründeten die leidenschaftlichen Musiker die Dirndl Rocker. Franz, René und Stefan sind seit Beginn dabei, die Sängerin Stefanie und der Keyboarder Peter kamen erst später dazu. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums meint Franz Hager: „Das Sprichwort ,Wo man singt, da lass dich nieder' hat sich erfreulicherweise bestätigt.“

So wie ihre Fans sind auch die einzelnen Mitglieder weit verstreut. Aus dem Bezirk Melk ist der Kirnberger Franz Hager für E-Gitarre, Bariton, Trompete und Gesang zuständig. Wie die restlichen Teammitglieder wuchs er mit der Musik auf. Zusätzlich Teil der Band sind Stefan Hösl und René Schaffhauser aus St. Veit an der Gölsen und das „Dirndl“, Stefanie Wieland, ist Karlstettnerin. Den weitesten Weg hat jedoch der Keyboarder Peter Scheller. Seine Liebe zur Musik überwindet sogar die ungarische Grenze.

Die Band begeistert mit Volksmusik und eigenen Hits. Mit ihrem neuen Lied „I will a Polka hörn“ schafften sie es gleich mehrmals aufs Stockerl bei der Radio Kärnten Musiparade sowie bei der „Musiktruch’n“ von Radio Tirol. „Außerdem wurde ein Video produziert, das auf YouTube schon rund 30.000 mal angeklickt wurde“, berichtet der Kirnberger Franz Hager stolz. Mit Unterstützung ihrer Plattenfirma Hinker Music hält die niederösterreichische Band den Zeltrekord bei der Wiener Kaiser-Wiesn. Das heißt mit über 50 Auftritten in unterschiedlichen Zelten spielten die Dirndl Rocker dort die meisten Konzerte.

Während der Pandemie mussten die Dirndl Rocker eine ungewollte Pause einlegen. Die Distanz der einzelnen Bandmitglieder zueinander erschwerte die gemeinsame Arbeit. „2020 und 2021 haben wir mit Telefonieren und Livestreams verbracht“, sagt Hager. Erst ab dem Sommer 2022 konnte die Band in alt bekannter Manier wieder ihrer Leidenschaft, dem Musizieren und Konzerte spielen, nachgehen. Seither sind die Musikanten von kaum einer Bühne und den unterschiedlichen Events in der Region wegzudenken. In diesem Jahr wird die Band auch drei Termine bei der Winter Wiesn in der Messehalle Wien spielen.

Ihr Jubiläum feiert die Band am 28. Oktober mit Stargast Oliver Haidt und dem Musikverein Kirnberg. Das Oktoberfest findet im Gasthaus Griessler statt, den Abend moderiert „Wutzlpold“. Die Tickets sind begrenzt.