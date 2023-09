Eine Brücke als Amors Helfer: Erinnerungen beim Jubiläum in Melk

„Was Gott trennt, das soll der Mensch nicht verbinden. Hätten wir das damals gemacht, wären wir jetzt noch im Jahre Schnee“, schmunzelt Zeitzeugin und Gastronomin Anna Pritz im Rahmen der Feierlichkeiten zur Eröffnung der Donaubrücke zwischen Melk und Emmersdorf vor 50 Jahren.

Verband einst die beiden Donauufer eine Rollfähre, brachte die Eröffnung im Jahr 1973 für beide Seiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Einer, der wirtschaftlich bereits damals von der Brücke profitierte, ist Unternehmer Heinz Schuberth senior: „Wir haben im selben Jahr aufgesperrt wie die Brücke. Als wir damals den Grund gefunden hatten, war bereits die Sprache davon, dass die Donaubrücke in der Nähe gebaut werden könnte.“ Für die Entwicklung des Familienunternehmens war die Brücke wesentlich, da sie auch Absatzmärkte in Emmersdorf und dem Waldviertel eröffnete.

Einer, der bei der Eröffnung der Brücke 13 Jahre alt war, ist Emmersdorfs Bürgermeister Richard Hochratner. Für ihn hat die Brücke fast nur positive Effekte: „Ein kleiner Nachteil ist, dass es infrastrukturell schwierig ist, da viele nach Melk einkaufen fahren. Die Vorteile überwiegen aber.“ Unzufrieden ist der Ortschef einzig darüber, dass die Brücke nicht mehr beleuchtet wird: „Das tut weh. Selbst ich fürchte mich dort.“ In Feierlaune hat Melks Bürgermeister Patrick Strobl die passende Lösung. „Melk kümmert sich um die Stiftsbeleuchtung, Emmersdorf um die Brückenbeleuchtung“, spricht Strobl Emmersdorfs Kritik über verkürzte Beleuchtungszeiten beim Melker Stift an.

Gespannt blätterten Heinz Schuberth, August Grubhofer und Anna Pritz in der Chronik zum Bau der Donaubrücke. Foto: Glück

Die Brücke hat aber nicht nur das Leben in der Region wesentlich beeinflusst, sondern in vielen Fällen auch Amor bei der Suche nach dem Liebesglück unterstützt. So erinnert sich Melks Bürgermeister Patrick Strobl daran, dass er einst seine Frau Romana dank Brücke von Emmersdorf nach Melk holte. Aber auch Unternehmer Heinz Schuberth fand das Liebesglück auf der anderen Brückenseite.

Ein Leben ohne der Donaubrücke kann sich mittlerweile keiner der Bürgerinnen und Bürger vorstellen, für die Zukunft gibt es dennoch Ideen, die beiden Orte Emmersdorf und Melk noch besser zu verbinden. „Ich könnte mir einen Bootsverkehr für Touristen in beide Richtungen sehr gut vorstellen“, denkt Hochratner an ein neues Tourismus-Projekt.