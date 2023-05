Edelbrände seit 25 Jahren

Bereits im April 1997 schlossen sich sechs Kilber Landwirte zu einer Edelbrand-Vermarktungsgemeinschaft zusammen. Der Gründung ging eine von Christian Haydn initiierte und mit Bauern und Gastwirten gemeinsam organisierte Obstbrandpräsentation voraus.

Unter dem Titel „Edle Brände in alten Mauern“ organisieren die Kilber Schnapsnasen bereits seit 25 Jahren jeweils am ersten Sonntag im November im Kulturhaus Bürgerspital diese Veranstaltung. Gruppensprecher und Mastermind Christian Haydn erklärt: „Der rege Erfahrungsaustausch, die laufende Qualitätskontrolle, ein gemeinsames Vermarktungskonzept sowie umfassende Kenntnisse über die Behandlung und Verarbeitung von Obst sind die Erfolgskriterien der Kilber Edelbrandgemeinschaft.“

Die fünf edlen Brenner verarbeiten vorwiegend Obst aus eigenen Beständen. Damit pflegen sie die Schätze regionaler Apfel- und Birnensorten und erhalten die typischen Streuobstwiesen. Über 130 Prämierungen bei nationalen Verkostungen und die Herstellung einer Vielfalt regionaler Produkte sprechen für den Erfolg dieser Zusammenarbeit. Leo Griessler aus Christenberg, Fritz Janker aus Rametzberg, Herbert Hansinger aus Petersberg und Josef Neuhauser aus Mallau waren von Anfang an dabei. Josef Wagner aus Schlögelsbach und Franz Fahrngruber aus Hohenbrand kamen etwas später dazu. Das Mastermind dazu: „Drei Biobauern, drei konventionelle Betriebe, ein Mostheuriger, ein Musikant, ein Bioladen, ein Dinkelhof, vier Milchbauern und ein Lieferant für Schulmilch haben von Beginn an für Produkt- und Meinungsvielfalt gesorgt.“

Ein gemeinsames Logo, eine gemeinsame Broschüre und ein Internetauftritt waren die Startimpulse. Diese erklärt Haydn wie folgt: „Mit dem gemeinsamen Anspruch, nur gute, prämierte Edelbrände abzufüllen, gelang es uns, den Kilber Edelbrand rasch als starke regionale Marke zu positionieren.“ Daneben wurden auch einzelbetriebliche Maßnahmen gesetzt, um die Produktion von Edelbrand zu einem lukrativen Nebenerwerb auszubauen. In den Reihen der Kilber Edelbrenner gibt es mittlerweile vier ausgebildete und zwei in Ausbildung befindliche NÖ Edelbrandsommeliers.

Die jüngste Innovation ist der nuXinuss, ein Nusslikör mit römischen Wurzeln. Der nuXinuss der Kilber Schnapsnasen ist dem italienischen Nocino nachempfunden. Grüne Walnüsse werden in hochprozentigem Korn angesetzt, mit Rotwein, karamellisiertem Zucker und Gewürzen verfeinert.Sirningers Mostbirne und Apfel-Champagner

Die Geschichte der Obstverarbeitung begann in der Kulturgemeinde bereits vor über 110 Jahren mit dem Baumschulbesitzer Anton Sirninger. Kilb war um die Jahrhundertwende ein Zentrum der Obstzucht und der Obstverarbeitung in Niederösterreich. Dieser Stellenwert des Obstbaues war Anton Sirninger zu verdanken. Er betrieb am Handlhof in Rametzberg eine Baumschule, war Mitglied der Österreichischen Obstbau- und Pomologen-Gesellschaft, Mitarbeiter des im Jahr 1913 erschienenen Handbuches „Die Mostbirnen“ und Träger unzähliger Auszeichnungen und Anerkennungsdiplome.

Bereits im Jahr 1907 begann Sirninger mit der Produktion von Apfel-Champagner, auch „Kohlenberg-Sekt“ genannt. Mit der Eröffnung der NÖ-Landesmusterobstmosterei 1913 setzte er einen weiteren Meilenstein in der Obstverarbeitung für Kilb .

Im Rahmen des Projektes „Äpfel und Birnen – Schätze der Streuobstwiesen“ wurden 2019 zwei Sirninger Mostbirnbäume im Pielachtal entdeckt. Die Suche nach der besonderen Birnensorte wurde damit erfolgreich beendet. Mit dem Anpflanzen einiger Jungbäume 2022 sollte der Fortbestand der Birnenrarität sicher sein.

