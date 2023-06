Ein besonderer „50er“: So feierte der Lions Club Pöchlarn-Melk

Vor 50 Jahren wurde der Lions Club Pöchlarn-Melk in der Nibelungenstadt gegründet. Als Zeichen dieser Verbundenheit zwischen dem karitativen Verein und Pöchlarn griffen die Mitglieder sowie ÖVP-Stadtchefin Barbara Kainz nun zur Schaufel: Im Stadtpark Pöchlarn wurzelt nun eine Jubiläumsplatane. Ebenso in der Erde landete eine Zeitkapsel.

Eigentlich hätte die Pflanzaktion bereits vor zwei Wochen stattfinden sollen, als das Jubiläumskonzert im Stadtpark über die Bühne ging. Rund 400 Besucherinnen und Besucher waren der Einladung der Lions gefolgt. Den Anfang machte an jenem Samstag das Pöchlarner Männergesangsensemble „Herrn Hörn“, danach folgte der Auftritt der Polizeimusik Niederösterreich. Das Setzen der Jubiläumsplatane und das Versenken der Zeitkapsel wurde aus Wettergründen verschoben und nachgeholt. Mit dem Feiern anlässlich des „50ers“ sind die Mitglieder Lions noch nicht fertig: Am Samstag, 23. September, tritt Kabarettist Walter Kammerhofer im Rahmen des „50ers“ in der Stadthalle Ybbs auf.