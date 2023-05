Eine Feier im Doppelpack

Das Wochenende stand ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Blindenmarkt. Gleichzeitig wurde die Partnerschaft zwischen Blindenmarkt und Rottenburg an der Laaber offiziell besiegelt. Während am Samstag die Feuerwehr zum Tag der offenen Tür mit einer gemeinsamen Leistungsschau mit Rettung, Polizei und Bundesheer geladen hatte, kam es am Sonntag nach der Florianimesse in der Pfarrkirche zur Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal und zur Angelobung der drei Jungkameraden Rene Holzinger-Gruber, Marc Prantner und Stephan Waxenberger.

Florianiplakette für drei UnterstützerZum Festakt im Feuerwehrhaus mit rund 400 Fest- und Ehrengästen konnte Feuerwehrkommandant Thomas Pitzl auch die Partnerfeuerwehr aus Rottenburg/Laaber (Niederbayern), die Feuerwehr Niedereulenbach (Niederbayern), die Feuerwehr Thuins (Südtirol), die Feuerwehr Mühlau (Tirol) und zahlreiche Feuerwehren aus dem Abschnitt Ybbs sowie den Nachbargemeinden begrüßen. Für ihre großzügige Unterstützung der Feuerwehr Blindenmarkt wurden Rainer Kralowetz, David Slawitschek und Anton Wagner mit der Florianiplakette ausgezeichnet. „Die Feuerwehr wurde seit ihrer Gründung 1873 nicht nur zum Sinnbild für freiwillige und unentgeltliche Hilfe, sondern im Laufe der Jahre auch zum festen Bestandteil in unserer Gesellschaft“, betonte Kommandant Thomas Pitzl. Oft seien spezielle Ausbildungen notwendig, um die neuesten Gerätschaften bedienen und einsetzen zu können. Doch eines habe sich in den letzten 150 Jahren kein bisschen geändert. Die Bereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein, um schnelle, professionelle und freiwillige Hilfe in jeder Notsituation zu leisten. 1873 hatten sich genügend Männer zur Gründung einer Wehr gefunden. Der erste Hauptmann war der Gastwirt und Bäckermeister Johann Pfaffeneder. Am 7. März 1875 wurden die Statuten in der Ausschusssitzung von den Gemeindevertretern angenommen und am 18. August 1875 bestätigte der K. und K. Statthalter den Bestand des Vereines. Heute besteht die Freiwillige Feuerwehr Blindenmarkt aus 88 aktiven Mitgliedern, neun Reservisten und 13 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr. Kürzlich wurde auch eine Kinderfeuerwehr ab acht Jahre unter der Leitung von Berenice Füsselberger gegründet.

Zweiter Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Partnerschaftsfeier mit der niederbayrischen Stadtgemeinde Rottenburg an der Laaber und die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde durch die Bürgermeister Franz Wurzer und Alfred Holzner. Als im Jahre 2019 nach jahrelangen freundschaftlichen Besuchen und Gegenbesuchen die Partnerschaft zwischen der Feuerwehr Blindenmarkt und der Feuerwehr Rottenburg an der Laaber geschlossen wurde, war für die jeweiligen Bürgermeister klar, dass aus dieser Verbindung „mehr werden“ sollte. Bedingt durch die Coronapandemie dauerte es bis zum Sommer 2022, bis die Kontakte wieder intensiviert werden konnten. Unter dem Motto „und jetzt erst recht“ begannen die Arbeiten an der Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden. Im März 2023 besuchte eine Abordnung von Blindenmarkter Vereinen die Stadt Rottenburg und kurz darauf wurden die beiden Partnerschaftsvereine gegründet.



Florianiplakette für großzügige Unterstützung (von links): FF-Kommandant Thomas Pitzl, David Slawitscheck, Rainer Kralowetz, Anton Wagner, der Leiter des Verwaltungsdienstes, Philipp Danner, und Kommandant-Stellvertreter Patrick Schmidl. Foto: Gartler

