Fotogalerie: Das war der 10. Tweed Ride in Melk

Der Melker Tweed Ride ist der älteste seiner Art in Österreich. Und die Jubiläumsfahrt zum zehnten Geburtstag am vergangenen Samstag spielte alle Stückerl: Bei sommerlichen Temperaturen an diesem Septembertag versammelten sich zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Prälatenhof des Stift Melk. In feinstem Tweed, versteht sich. Vom Stift Melk aus begann ihre Runde durch die Stadtgemeinde. Die Radlobby freute sich über die vielen Radenthusiasten.