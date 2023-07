Geburtstag für Neurologie C im Melker Spital

Im Jahr 2020 gab die Landesgesundheitsagentur die Übersiedlung der Abteilung zur Rehabilitation von Patienten mit neurologischen Erkrankungen („Neurologie C“) vom Landesklinikum Mauer ins Landesklinikum Melk bekannt. Fast zwei Jahre danach eröffnete die neue Station im Frühjahr 2022 in der ehemaligen Bettenstation 3, die davor als Corona-Station genutzt wurde.

Ein Jahr nach der Implementierung im Melker Spital zieht Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) eine positive Bilanz: „Die Niederösterreicher erhalten hier die bestmögliche neurologische Versorgung mit einem perfekt eingespielten multiprofessionellen Team.“

Der medizinische Auftrag der Station „Neurophase C“ besteht in der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit neurologischen Erkrankungen, die spezifische rehabilitative Ansätze benötigen. Diese Patienten sind wach, nicht überwachungspflichtig, können zumindest teilweise mitarbeiten und sind vom Allgemeinzustand her im Stande, mindestens drei Stunden Therapie am Tag in Anspruch zu nehmen. Der Betroffene kann zu diesem Zeitpunkt einige Aktivitäten des täglichen Lebens bewältigen.

Insgesamt wurden im ersten Jahr 260 Patientinnen und Patienten mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 22 Tagen auf der „Neuro C“ im Landesklinikum Melk behandelt.

Für den stellvertretenden Pflegedirektor des Melker Krankenhauses, Oliver Kral, war das erste Jahr eine sehr spannende Phase: „Die Ergebnisse der Patientenbefragung, welche heuer im ersten Jahr des Betriebes stattgefunden hat, zeigt auf, dass unsere Kollegen hier hochwertige Arbeit leisten.“