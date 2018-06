1978 gegründet, ist die Feuerwehr Marbach seit nunmehr 140 Jahren getreu dem Motto „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ für die Bürger da. Kommandant Rainer Rusa erinnert sich noch an zahlreiche Großeinsätze – wie etwa an den Großbrand bei der Tischlerei Grubmüller nach einer Explosion.

Im Gedächtnis sind aber besonders die Hochwassereinsätze von 2002 und 2013 geblieben. Vor allem die beiden letzten hatten die Florianis tagelang gefordert. „Es waren 150 Häuser betroffen und 16 Feuerwehren beteiligt. Teils standen bis zu 350 Kameraden im Einsatz.“ Rusa weiß noch genau, wie hervorragend der Samariterbund die Feuerwehr unterstützte. „Wir haben in dieser Zeit rund 4.000 Einsatzstunden geleistet – nimmt man die anderen Feuerwehren hinzu, waren es sogar 8.700 Stunden.“

„Ich bin stolz, dass es unsere Feuerwehr bereits seit 140 Jahren gibt und der Mannschaftsstand sogar leicht gestiegen ist.“Kommandant Rainer Rusa

Derzeit hat die Marbacher Wehr 64 Mitglieder – 53 aktive und elf Reservisten. „Ich bin stolz, dass es unsere Feuerwehr bereits seit 140 Jahren gibt und der Mannschaftsstand in den letzten 20 Jahren sogar leicht gestiegen ist.“ Rusa nahm zuletzt sogar sechs Jungflorianis auf, darunter auch die erste Feuerwehrfrau.

Ihr Zuhause haben die Feuerwehrleute seit 34 Jahren in der Donaustraße. Seit 1984 pflegt die FF auch eine Freundschaft mit der Wasserwacht Regenstauf in Bayern. Das FF-Haus in Marbach errichteten die Kameraden von 1980 bis 1984 mit 8.000 Stunden Eigenleistung. „Inzwischen ist es in die Jahre gekommen, Sanierungsarbeiten sind notwendig“, blickt der FF-Kommandant in die Zukunft. „Es wird auch ein Umbau in den bestehenden Räumlichkeiten zur Anpassung an den heutigen Standard ins Auge gefasst.“

Neues wird sich auch beim Fuhrpark tun. Dieser besteht derzeit aus drei Fahrzeugen und einem Arbeitsboot. 2012 kaufte die FF ein neues Rüstlöschfahrzeug an, in den nächsten Jahren soll das Kleinlöschfahrzeug ersetzt werden.