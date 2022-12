„Licht ins Dunkel“-Aktion unterstützt auch im Mostviertel

Werbung

Seit den 90ern besteht die Werkstätte der Caritas St. Pölten in St. Leonhard bereits. Nun sind die Räumlichkeiten in Werkstatt und Wohnhaus in die Jahre gekommen und sollen durch eine Umstrukturierung den Anforderungen sowie den Bedürfnissen der Betreuung von Menschen mit Behinderung angepasst werden. Kostenpunkt: 1,7 Millionen Euro.

Um diese Summe aufzubringen, greift die Caritas heuer zur Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“, die sich nun schon seit 50 Jahren als Anker in der Unterstützung von intellektuell beeinträchtigen Menschen sowie psychosozial benachteiligten Familien mit Kindern bewiesen hat. 100.000 Euro soll durch die Spenderinnen und Spender in das Projekt in St. Leonhard eingehen. Die Leiterin der Werkstatt Michaela Streimelweger zeigt sich von der Hilfestellung begeistert: „Wir sind froh über die Zuschüsse, es ist eine sehr sinnstiftende Spende, bei der man Qualität in das Leben von anderen Menschen bringen kann“, erzählt sie.

Durch den Umbau der Räumlichkeiten erhalten 29 Menschen mit Behinderung eine neue Werkstätte, in der sie in die verschiedensten Tätigkeiten, sei es Hauswirtschaft oder Kreativarbeit, involviert sind. „Es ist sehr wertvoll, dass sich unsere Klientinnen und Klienten so besser fortbilden können“, weiß sie. Streimelweger appelliert hier an die breite Masse, denn gerade in dieser Zeit sei die Nähe zum Nächsten gefragt und dies könne man mit einer Spende an „Licht ins Dunkel“ ausdrücken. Von den Menschen, die in der Werkstatt tätig sind, würde umgekehrt viel Freude und Energie zurückkommen, sagt die Leiterin.

Für einen Rollstuhl mit elektronischer Schiebehilfe sucht das Wohnhaus in Loosdorf an, um etwa Ausflüge zu erleichtern. Foto: Caritas/Franz Gleiss

Wohnhaus Loosdorf sucht um 1.550 Euro an

Auch das Wohnhaus der Caritas St. Pölten in Loosdorf kann mit der Spende an „Licht ins Dunkel“ unterstützt werden. Dabei benötigen die 22 Bewohnerinnen und Bewohner einen Rollstuhl mit elektronischer Schiebhilfe. Michael Schoisengeyer, Leiter des Wohnhauses, erklärt: „Wir machen mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern, die im Rollstuhl sitzen, in Einzelbegleitung Ausflüge oder Kurzurlaube. Diverse Wege sind oft steil oder mit Kiesel angelegt, da ist es für die Betreuung schwierig, einen Rollstuhl zu schieben.“

Von einer motorunterstützten Schiebehilfe, die flexibel auf den Rollstuhl montiert werden kann, würde man profitieren. An die Aktion „Licht ins Dunkel“ wendete man sich dabei aus zwei Anlässen: „Aus finanziellen Gründen sind Anschaffungen oft schwer zu realisieren und die Aktion hilft schnell sowie unbürokratisch. Da die Schiebehilfe in unserem Wohnhaus gebraucht wird, wäre die Anschaffung so leichter und zeitnah umzusetzen“, weiß Schoisengeyer. Auch er hofft auf zahlreiche Spenden.

