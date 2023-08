LKH Melk: Schlaflabor feiert 20. Geburtstag

Seit 20 Jahren ist das Schlaflabor im Landesklinikum Melk in Betrieb. Zu Beginn standen zwei Betten zu Verfügung, mittlerweile ist es zu einem der größten Schlaflabore in Österreich gewachsen. In mehreren Ausbauschritten entwickelte sich das Schlaflabor zu einer eigenen Abteilung. Zu Beginn gab es zwei Betten, implementiert an einer Bettenstation für Innere Medizin. 2005 kam die Erweiterung auf fünf Betten, im Jahr 2008 auf acht Betten und 2012 wurde schließlich auf aktuell neun Betten aufgestockt. Das Schlaflabor Melk zählt damit zu den größten Schlaflaboren in Österreich.

Zum 20-jährigen Jubiläum besuchte auch Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) das Schlaflabor. „Es ist großartig, wie sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier am Schlaflabor in Melk täglich um die Patientinnen und Patienten bemühen und damit einen wesentlichen Teil zur besten medizinischen Versorgung beitragen. Die Erfolge der letzten 20 Jahre zeigen klar: das gesamte Team leistet eine tolle Arbeit – darauf können wir alle stolz sein“, bedankte sich der für Kliniken zuständige Landesrat.

Das Schlaflabor Melk steht unter der Leitung von Oberarzt Johannes Lechner, der unter dem damaligen Primarius Walter Brunner bereits einer der Mitbegründer dieses Fachschwerpunktes war. Gemeinsam mit seinem Team werden jährlich etwa 1.500 Schlafuntersuchungen durchgeführt. „Der fachliche Schwerpunkt des Schlaflabors liegt in der Diagnose und der Therapie der schlafbezogenen Atmungsstörungen, bei denen die Patientinnen und Patienten auf eine nächtliche Maskenbeatmung zu Hause eingestellt werden. Selbstverständlich werden aber auch die anderen Schlafstörungen abgeklärt und behandelt. Zusätzlich versorgen wir unsere Patientinnen und Patienten auch an der Schlaflaborambulanz“, so Dr. Johannes Lechner.

Das Team bestehend aus sechs Ärzten, neun diplomierten Pflegekräften sowie dem dazugehörigen Sekretariat am Schlaflabor Melk ist um das Wohl seiner Patientinnen und Patienten bemüht. Die Nachfrage an einer konkreten Diagnosestellung und der damit verbundenen medizinischen Leistungen nimmt stetig zu.

Seit 2019 vergibt die Österreichische Ärztekammer für Fachärzte mit besonderer Kenntnis auf dem Gebiet der Schlafmedizin den Titel „Spezialisierung in Schlafmedizin“. Aus dem ärztlichen Team des Schlaflabors Melk erhielten seither bereits vier Mitarbeiter diese Spezialisierung zugesprochen. Der logische nächste Schritt war es daher auch selbst Ausbildungsstätte zu werden. Im April 2021 wurde das Schlaflabor von der österreichischen Ärztekammer als bisher einziges Schlaflabor in Niederösterreich als Ausbildungsstätte für die Spezialisierung Schlafmedizin anerkannt.