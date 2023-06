Melker Bezirkspolizei feiert 20. Jubiläum

Es war im April 2001, als der Besuch des damaligen Innenministers Ernst Strasser im alten Polizeigebäude in der Bahnhofstraße 1 die Neubaupläne für das Melker Bezirkspolizeikommando ins Rollen brachte. Bereits im November 2001 erfolgte der Spatenstich, knapp eineinhalb Jahre später, am 17. Mai 2003 fand die Eröffnungsfeier am heutigen Standort statt. „Die damaligen Räumlichkeiten haben den Anforderungen nicht mehr entsprochen. Die Dienststelle war nicht barrierefrei und es gab nur eine Toilette am Gang“, denkt Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum der neuen Dienststelle in der Spielberger Straße zurück.

Mit dem Neubau hat sich die Situation geändert und das Polizegebäude entspricht auch nach zwei Jahrzehnten noch den heutigen Anforderungen. „Die Dienststelle wurde bereits damals gut geplant“, sagt Heinreichsberger, der auch sein Team lobt: „Wir sind ein sehr motiviertes und professionelles Team, welches auch am Tag der Feierlickeiten eine tolle Leistung geliefert hat.“

Tatkräftigen Einsatz zeigten die Polizistinnen und Polizisten auch im Einsatz in den vergangenen 20 Jahren. So wurde bereits 2003 ein Blitzeinbruch bei einem Melker Juwelier mit einer Schadenssumme von 57.000 Euro ebenso rasch geklärt, wie ein Banküberfall der Melker Hypofiliale vor zehn Jahren. Bleibend in Erinnerung wird für die Einsatzkräfte stets der 13. September 2013 sein, als das Wildererdrama in Kollapriel sein Ende fand.

Zum Jubiläumsfest stellten sich dann neben Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll und Politik-Urgestein Karl Moser auch Nationalratsabgeordneter Alois Schroll (SPÖ) und die beiden Landtagsabgeordenten Richard Punz (FPÖ) und Silke Dammerer (ÖVP) ein. Punz dankte dabei allen Polizisten für die Aufrechterhaltung der Sicherheit sowie für die hervorragende Zusammenarbeit mit sämtlichen Organisationen im Bezirk Melk. Ähnlich sieht es Schroll: „Die Polizistinnen und Polizisten sorgen rund um die Uhr für die Sicherheit im Bezirk. Durch das stetig steigende Aufgabengebiet, insbesondere im Bereich Cyberkriminalität sind die Polizistinnen und Polizisten zudem stets gefordert." Dammerer schätzte bei der Jubiläumsfeier nicht nur den geselligen Austausch zwischen den Blaulichtorganisationen, sondern auch, dass bei der Veranstaltung Spenden für den Lionsclub gesammelt wurden.