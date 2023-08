Musiker in Feierlaune: Kapelle Petzenkirchen-Bergland lud zum Fest

Beim 15. Musikheurigen am See wurde das 100-jährige Jubiläum der Marktmusikkapelle Petzenkirchen-Bergland ausgiebig gefeiert. Während am Samstag die „Oldies“, die „Bricks“ oder die „Erlauftaler Hopfenbläser“ für gute Unterhaltung sorgten und die „Weisenbläser“ ihre Stücke bei einer Bootsfahrt auf dem See präsentierten, gab es auch eine Neuheit.

Erstmals waren auch die Vereine eingeladen, sich gegeneinander zu matchen. Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Petzenkirchen-Bergland erkämpfte sich den Sieg gegen den Fremdenverkehrsverein Petzenkirchen-Bergland, den Sportverein Volksbank Haubis Petzenkirchen-Bergland, die Landjugend Petzenkirchen-Bergland, den Musikverein Säusenstein und den Lumpenverein.

Aber auch am Sonntag ging es schwungvoll weiter. Die Volkstanzgruppe der Marktmusikkapelle präsentierte dem zahlreich erschienen Publikum ihre Tanzkünste.

ÖVP-Bürgermeister Walter Wieseneder und der Petzenkirchner SPÖ-Gemeinderat Helmut Wieseneder ließen es sich nicht nehmen den Feierlichkeiten beizuwohnen und dem Verein zum 100-jährigen Bestehen zu gratulieren. Der Berglander Ortschef betonte auch die Wichtigkeit der Marktmusikkapelle für das Gemeindeleben und die musikalische Umrahmung vieler Anlässe.

Als Dankeschön überreichten die Gemeindevertreter der Musikkapelle eine eigens angefertigte Uhr mit dem Logo des Vereins. Christian Rauner, Obmann der Musiker bedankte sich besonders beim Vereinsgründer Anton Haubenberger.