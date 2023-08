Musikkapelle Melktal feierte 70 Jahre mit Musikfest

Als man 1953 im Zelkinger Gasthaus Schaider die Gründungspapiere für eine Musikkapelle unterzeichnete, legte man den Grundstein für eine erfolgreiche Geschichte. Vergangenes Wochenende blickte man gemeinsam mit zahlreichen Gästen auf das 70-jährige Bestehen der Kapelle zurück. Der NÖN verriet Obfrau Emma Hell einige Meilensteine in der Vereinsgeschichte: „Wichtig waren der Beitritt zum NÖ Blasmusikverband 1964 sowie die erste einheitliche Tracht zwei Jahre später“, erzählt sie. Kennzeichned war aber auch die Namensänderungen in „Musikkapelle Melktal“ vor rund 10 Jahren. Damit umspannt der Verein seither die Gemeinden St. Leonhard am Forst, Ruprechtshofen und Zelking.

Heute, 70 Jahre später, freut sich der Verein noch immer über reges Interesse. Rund 56 aktive Musikerinnen und Musiker sowie 8 Marketenderinnen zählt die Kapelle. Besonders sticht dabei die Generationsvielfalt hervor: „Unser älteste Musiker ist 77 Jahre und der jünste 12“, sagt sie stolz.

Sowie in der Vergangenheit stehen auch in der Zukunft einige Vorhaben auf der Agenda des Vereins. Etwa die Teilnahmen an Marsch- und Konzertmusikbewertung sowie das Weihnachtskonzert. Derzeite widmete man sich aber dem Musikfest zum Jubiläum vergangenes Wochenende.

Frühschoppen und viel Musik am Sonntag

Geplant war ein zweitägiges Fest mit Gastkapellen, Festakt und Dämmerschoppen am Samstag. Am Sonntag stand der Frühschoppen mit gemütlichem Ausklang unter musikalischer Begleitung des „Goasmoss Trio“ an. Indes war der Wetterfrosch am Samstag nicht auf der Seite des Vereins, weshalb das Fest am Samstag buchstäblich ins Wasser fiel. Der Frühschoppen am Sonntag lockte dann trotz durchwachsenem Wetter viele Gäste an.