Passionsspiele in Dorfstetten feiern 33 Jahre

Die Geschichte der Dorfstettner Passionsspiele geht auf das Jahr 1988 zurück, wo die Vorbereitungen für die ersten Spiele getroffen wurden. Es folgten weitere Passionsspiele in den Jahren 1990, 1993, 1996, 2002, 2008, 2014 und 2017 mit einem Zwischenspiel zur Landesausstellung mit kurzen Auszügen zum Thema ,,Recht und Gerechtigkeit“. Die Veranstalter hoffen nun den, durch die Corona-Pandemie, unterbrochenen Sechs-Jahre-Rhythmus wieder einhalten zu können.

,,Mit nur 550 Einwohnern ist ein solches Projekt, das insgesamt 250 Mitwirkende zu verzeichnen hat, von denen 150 auf der Bühne stehen, eine riesige Herausforderung. Nur durch den großen Zusammenhalt der Passionsspielgruppe und unzählige freiwillige Arbeitsstunden lassen sich alle Kräfte für das Gelingen dieses Projekts bündeln“, heißt es seitens des Veranstalters.

Das große Ziel der 6. Passion der Jubiläumsspiele 2023 (33 Jahre Passionsspiele Dorfstetten) ist es, das Publikum mit ,,Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“ zu fesseln und die unendliche Liebe Jesu zu vermitteln. Die künftige Rollenverteilung für die diesjährige Inszenierung wurde bereits besprochen.

Die Rolle des „Jesus“ ist traditionell doppelt besetzt, und zwar mit Josef Höbart, der im heurigen Jahr die Hauptrolle übernehmen wird und als Zweitbesetzung Gerhard Gröbl. Die NÖN hat die beiden Akteure zu einem Interview gebeten:

NÖN: Was bedeutet es für Sie, die Rolle des Jesus zu spielen?

Josef Höbart: „Es ist ein Zwiespalt zwischen der Angst vor Blasphemie und zum anderen eine große Verantwortung, den Leuten, die uns zusehen zu vermitteln, was Jesus Großartiges bewegt hat „ Die größte Persönlichkeit aller Zeiten!“

Gerhard Göbl: „Für mich ist es eine Ehre, diese Rolle zu spielen!“

Welche Rolle spielt Religion in Ihrem Leben?

Höbart: “Ich glaube alles was Jesus uns an Botschaften hinterlassen hat und bin kritisch, in welcher Form die katholische Kirche agiert. Mit Angst und Furcht fange ich wenig an, das ist der falsche Weg. Liebe und Frieden ist mein Glaube.“

Göbl: „Religion spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben.“

Wie bereitet man sich auf die Rolle vor? Orientieren Sie sich ausschließlich am Drehbuch oder wird auch mal die Bibel zu Rate gezogen?

Höbart: “Ich bereite mich vor, indem ich vor jeder Probe oder Aufführung zum Grab meiner Mutter gehe und ihr danke, dass sie einen lebensfrohen Menschen aus mir gemacht hat und dann freue ich mich, weil Sie sicher sehr stolz auf mich wäre. Danach bin ich in der richtigen Stimmung, um mit viel innerem Frieden, mit Liebe und mit einem Hauch Melancholie zu spielen.“

Göbl: „Ich orientiere mich am Drehbuch und natürlich der Regie.“

Was ist schauspielerisch die größte Herausforderung?

Höbart: „Die Berg-Predigt. Diese ist wichtig, da man die Ernsthaftigkeit von den Aussagen Jesu mit Liebe und Fröhlichkeit widerspiegeln muss. Anspruchsvoll, aber wunderschön!“

Göbl: „Für mich ist der Ölberg die größte Herausforderung.“

Welche Szene berührt Sie persönlich am meisten?

Höbart: „Der Ölberg, wo Jesus innerlich schon weiß, was ihn erwartet. Erst diese unendliche Trauer und dann mit den Worten „Vater so geschehe dein Wille“ völlige Gelöstheit. Eine wahrlich einzigartige Szene.“

Göbl: „Der Ölberg berührt mich am meisten, da die Kinder ein berührendes Lied singen.“

Was soll die Aufführung bei den Zuschauern auslösen?

Höbart: „Ich will ein Nachdenken bei jedem Zuschauer auslösen, damit man merkt, wie wichtig es ist, mit Friede, Liebe, Freude und Glückseligkeit zu leben, denn dann kann uns nichts passieren.

Göbl: „Sie sollen sehen, dass wir mit großer Freude und Begeisterung bei diesem Spiel dabei sind und wenn die Zuschauer eine Szene oder auch nur einen Satz des Passionsspiels mit nach Hause nehmen, haben wir die Leute bewegt.“