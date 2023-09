„Die Leselust war anfangs gering“, vermerkt die Pfarrchronik zur Eröffnung der Pfarrbücherei im Jahr 1948. Anfangs im ersten Stock des Pfarrhofes untergebracht, wanderte die Bibliothek in das „Vorzimmer des Pfarrheimes“ . Nach der Eingliederung der Gemeindebücherei im Jahr 1970 wurde die Bücherei im Oktober 1995 komplett renoviert. Stand anfangs ein 16 Quadratmeter großer Raum zur Verfügung, erstreckt sich die Bibliothek mittlerweile auf eine Größe von 70 Quadratmeter. Und auch das Leseinteresse hat sich seit dem Start vor 75 Jahren massiv verändert. „Anfangs war es schwierig, neue Leser zu gewinnen. Aber mit viel Engagement, Fleiß und Werbung haben wir es geschafft, eine gut funktionierende Bibliothek auf die Beine zu stellen“, zeigt sich Kathrin Hömstreit, neben Martina Gatterbauer eine der zwei Leiterinnen, stolz. Das ehrenamtlich tätige Team ist mittlerweile auf elf Personen angewachsen und setzt sich vor allem für die Leseförderung von Kindern und Familien ein. „Wichtig ist, dass man immer präsent ist. Wir haben viele gute Kooperationen, etwa mit der Volksschule. Aktuell bieten wir auch Tonie-Figuren und Gesellschaftsspiele an. Es ist wichtig, dass wir auch anderes, als nur Bücher anbieten“, kennt Gatterbauer „ihre“ Kundschaft.

Und diese Kundschaft ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. So haben sich die eingetragenen Benutzer seit 2015 auf mittlerweile 700 Personen mehr als verdoppelt, auch die Entlehnungen stiegen in diesem Zeitraum auf 10.762 (+150 Prozent). Pro Entlehnungstag besuchen im Durchschnitt 28 Personen die Bibliothek.

Eine Zahl, die auch Ruprechtshofens Bürgermeister Leopold Gruber-Doberer (ÖVP) stolz macht. „Die Bibliothek ist eine ganz wichtige Institution, wo man allen Altersgruppen von den Kindern bis zu den Senioren eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung bietet. Und Bildung ist immer eine unbedingte Notwendigkeit“, betont das Gemeindeoberhaupt im Rahmen der 75-Jahr-Feierlichkeiten.

Auf den Erfolg ausrasten will man sich im Ruprechtshofner Pfarrteam aber nicht. In Zukunft möchte das Team mehr Aufenthaltsqualität bieten und dazu eine Kaffee-Ecke sowie gemütliche Sessel zum Schmökern einrichten. Im Rahmen einer Kooperation mit der Mittelschule St. Leonhard wird das Bibliotheks-Team dabei eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit Lehrerin Bianca Riegler unterstützen. „Wir freuen uns drauf, auch unser Angebot für die Jugend in Ruprechtshofen und St. Leonhard ausbauen zu können“, erklärt Hömstreit. Mit der Umsetzung wollen die beiden Leiterinnen einen weiteren Schritt in Richtung „offenes Wohnzimmer“ gehen und in den beiden Gemeinden einen öffentlichen Ort zum Wohlfühlen für alle Bürgerinnen und Bürger anbieten.