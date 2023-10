St. Leonhard: Zauberer mit Schraubenzieher, Zange, Nadel und Faden

Alfred Riedl ist ein Macher. Und hartnäckig. Kaum hatte er das Holzhäuschen in Händen, hatte ihn auch schon der Ehrgeiz gepackt. Bei dem Häuschen handelte es sich um eine weihnachtliche Spieluhr, doch das Ding war kaputt. „Das war wirklich schwierig“, erinnert sich der Ruprechtshofner. Sechs Stunden zerlegte, werkelte und tüftelte er – bis die Musik wieder erklang und sich die Holzfiguren dazu drehten. „Das war unsere längste Reparatur. Die Besitzerin hat sich sehr gefreut, dass die Spieluhr wieder funktionierte“, sagt er.

Riedl, gelernter Installateurmeister, hobbymäßiger Bastler und Holzarbeiter und einer, der „Zuhause auch alles selbst gemacht hat“, ist Obmann des „Reparatur Cafés Mostviertel Mitte“. Seit einem Jahr kommt jeden ersten Montag im Monat ein engagiertes Team von Reparateurinnen und Reparateuren aller Art in St. Leonhard zusammen, um verschiedenste Gegenstände zu reparieren. In den vergangenen zwölf Reparaturtagen zählte der Verein 390 Reparaturen. „Etwa 73 Prozent davon sind gelungen. Manchmal gibt's halt auch nichts mehr zu retten“, schmunzelt Riedl.

„Unser Klassiker ist die Kaffeemaschine“

„Wiederbelebungsversuche“ leistet das Team an allem, was die Leute so an den Reparaturtagen vorbeibringen. „Unser Klassiker ist die Kaffeemaschine“, gibt der Obmann Einblick in die Statistik: Nur an einem einzigen Termin schraubten die Reparateurinnen und Reparateure an keiner herum. Ansonsten komme jedes Mal etwas Neues: Drucker, uralte Radios, Plattenspieler, Fernseher, aufgerissene Gürtel, viele Klamotten und auch Spielsachen. „Einmal hatten wir auch einen edlen Bleikristallluster, den haben wir wieder zum Strahlen gebracht“, erzählt Riedl.

Manchmal sitzen die Tüftlerinnen und Tüftler stundenlang – Stichwort Spieluhr –, manchmal geht's aber auch ganz schnell. „Die kürzeste Reparatur dauerte nur zehn Sekunden“, berichtet Riedl. Ein älterer Herr beklagte eine defekte Mohnmühle, dabei war sie nicht kaputt, sondern hatte schlichtweg ein Linksgewinde. „Er hatte in die verkehrte Richtung gekurbelt und nicht daran gedacht.“

Hier geht's freilich nicht ums Geld

Die Kundschaft des „Reparatur Cafés“ sei laut Riedl bunt gemischt. Da fällt ihm auch gleich ein Erlebnis mit einer Mutter und ihrem Sohn ein: „Sie brachten uns einen über 30 Jahre alten Gameboy. Wir haben ihn repariert – und der Junge war so überglücklich, er sprang auf und lief damit davon, ließ seine Jacke liegen und seine Mama stehen.“ Die Mutter erinnerte ihn aber sofort daran, dass er noch etwas in die Spendenbox reinwerfen solle – der Verein arbeitet schließlich gegen freiwillige Spenden. Davon werden Werkzeug und Material sowie die „Jause danach“ finanziert.

Beim „Reparatur Café“ geht es freilich nicht um Geld, sondern darum, etwas gegen die Wegwerf-Gesellschaft zu tun. „Es kam schon einmal jemand mit einem Gerät zu uns, dem sagten sie im Fachhandel, dass er das Ding wegwerfen soll. Dann kam er zu uns und wir haben's repariert“, sagt Riedl. Auch eine Schulklasse der VS Ruprechtshofen war schon im „Reparatur Café“, um dem Team über die Schulter zu schauen. Dieses viele Wegschmeißen, das war Riedl immer schon ein Dorn im Auge. „Ich habe oft mit meiner Frau gesprochen, dass da was gemacht gehört. Aber nur vom Reden passiert nichts.“ Also hat Riedl eben, vor einem Jahr, das Reparatur Café gegründet. Ein Macher eben.