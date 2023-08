Wie Musikverein Kirnberg das 100-jährige Bestehen feierte

Viele Gäste lockte es vergangenen Samstag in den Dompropstei-Stadl in Kirnberg. Sie alle stießen an auf das 100-jährige Bestehen des Vereins. Darunter auch Bezirkshauptfrau Daniela Obleser, Kirnbergs Bürgermeister Leopold Lienbacher und ÖVP-Nationalratsabgeordneter Georg Strasser.