Kirnberger Musikverein feiert am Samstag 100-jähriges Bestehen

Ein Jahrhundert spielt der Kirnberger Musikverein bereits bei diversen Veranstaltungen in und außerhalb des Ortes auf. Heute blickt man auf die traditionsreiche Vergangenheit zurück, die ihren Anfang in Richard Seidelmann hat.

Er gründete 1923 die Ortskapelle Kirnberg, die er vier Jahre lang führte, bis Anton Kerschner das Zepter übernahm. Damals konnte man etwa 15 bis 20 Mitglieder zählen. Inbesondere mit der Gründung der Jugendkapelle im Jahr 1961 stieg diese Zahl an. Nur vier Jahre später entstand in Kirnberg das erste Musikerhaus im Bezirk Melk. In den vergangenen 50 Jahren war der Verein von großem Wachstum geprägt.

Jubiläumsfest soll früher und heute verbinden

Und so übernahm Franz Wippel 2020 die Obmannschaft des Vereins und führt damit nun 53 aktive Musikerinnen und Musiker. Sie kommen auch nächsten Samstag zum Einsatz. Denn anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Vereins findet am 26. August ein Jubiläumsfest im Dompropstei-Stadl in Kirnberg statt. 11 Gastkapellen, ein Dämmerschoppen mit dem Musikverein Schweiggers und musikalische Umrahmung von Sepp Mattlschweiger’s Quintett Juchee im Anschluss warten auf die Gäste. Auch der Enkel eines Gründungsmitglieds wird vor Ort sein.

Neben einem Rückblick wird auch die Leidenschaft zur Musik hörbar sein. Immerhin sei diese über die Jahre beständig geblieben: „Früher wie heute verfolgen wir ein gemeinsames Ziel – schöne Musik zu machen“, erklärt Obmann Franz Wippel. Dies merkt man auch im durchaus vollen Jahreskalender des Vereins: Wertungsspiele, das Almfest, der Gemütliche Sonntag und das Frühlingskonzert sind nur einige Highlights. Mit diesen Fixterminen emanzipiert der Verein zu einem „nicht mehr wegzudenkenden Kulturgut“, weiß Wippel.