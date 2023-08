Disco-Party beim „50er“ von Dani’s Milchbar in Ybbs

Das Wetter war Daniela Bierbaumer bei der 50-Jahr-Jubiläumsfeier ihres Kult-Lokals „Dani’s Milchbar“ in Ybbs am Wochenende nicht hold. Der guten Stimmung tat dies aber keinen Abbruch. Dafür sorgten am Samstagabend die Disco-Band Crazy Heels rund um Klaus Zalud und am Sonntag die Wieselburger Braumusikanten sowie Mr. & Mrs. Curtis. Neben vielen Stammgästen konnte Daniela Bierbaumer am Samstagabend auch Bürgermeisterin Ulrike Schachner, Nationalratsabgeordneten Alois Schroll, den ehemaligen Ybbser Pfarrer Hans Wurzer, Wirtschaftsstadtrat Gerald Gruber, Manfred Nurscher und Thomas Geiseder von der Brau Union sowie eine größere Abordnung des ASK Ybbs mit Obmann Christian Eplinger und Wirtschaftssprecher Philipp Ehn an der Spitze begrüßen. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgte der Kameradschaftsbund Ybbs mit Hubert Holzer und Franz Gratz an der Spitze. Übrigens: Eigentlich wäre die 50er-Feier ja schon 2021 angesetzt gewesen. Doch Corona machte damals einen Strich durch die Rechnung. So feierte man am Wochenende das 50+2-Jubiläum. Denn eröffnet haben die „Milchbar“ Danielas Mutter und ihre Tante Karin und Christa Sattelberger am 1. August 1971.