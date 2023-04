Vorbereitungen für Riesenevent in Ruprechtshofen

„Es braucht eine Vorlaufzeit von rund zwei bis drei Jahren, bis eine Gemeinde das Niederösterreichische Feuerwehrjugendlager austragen kann“, sagt Manker Abschnittskommandant Manfred Babinger. Im Jahr 2018 bewarben sich die Freiwilligen Feuerwehren Ruprechtshofen und Brunnwiesen, um das Projekt „Feuerwehrjugend-Landesjugendlager“ 2024 in der Gemeinde durchführen zu können. „Wir haben uns damals bewusst für 2024 angemeldet, um genügend Zeit für die Vorbereitung zu haben. Wir sind froh, dass die Kommission für uns gestimmt hat“, sagt Babinger.

Nach zahlreichen Gesprächen mit dem Landesfeuerwehrverband, der Gemeinde und den Grundbesitzern konnte vergangene Woche mit den landwirtschaftlichen Vorbereitungen gestartet werden. „Wir haben rund zehn Hektar, entlang der Melk im Bereich des Kindergartens, mit Wiesensaatgut bebaut“, erklärt der Kommandant. Zudem wird auf dem Areal über den Melkfluss eine Brücke gebaut werden, die eine Verbindung zwischen den Grundstücken schaffen wird. „Wir haben aktuell ein Förderansuchen beim Land eingereicht, um zu wissen, ob die Brücke provisorisch gebaut oder fix als Hubbrücke für die Gemeinde errichtet werden kann“, ergänzt ÖVP-Bürgermeister Leopold Gruber-Doberer. Plan wäre es, den Krumpenradweg in Richtung Freizeitlände zu erweitern, um die Verkehrssicherheit für Kinder zu erhöhen.

In dem Riesenevent, das die Gemeinde nächstes Jahr erwartet, sieht der Ortschef sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung für die Gemeinde. „Die Freude ist groß, die Herausforderung ebenso“, sagt er. Für Ruprechtshofen seien Großveranstaltungen nichts Neues, „in diesem Ausmaß jedoch schon“, betont Gruber-Doberer.

Für die Jugend ist das Lager ein erfrischender Start in die Ferien und auch eine gute Möglichkeit, sich bei dem Bewerb zu beweisen.“ Manfred Babinger, Abschnittsfeuerwehrkommandant

Ebenso Manfred Babinger freut sich, dass die Gemeinde im nächsten Jahr Austragungsort des Lagers sein kann. Er merkt allerdings an, dass sich in den vergangenen Jahren wenig Feuerwehren oder Gemeinden für die Austragung des Feuerwehrlagers interessierten. Es sei deshalb besonders wichtig, diese Tradition weiterzuführen. „Man erkennt leider einen Abwärtstrend, was natürlich schade ist“, sagt Babinger. Er betont, dass es wichtig sei, in die Jugend zu investieren und ihnen zudem Raum und Zeit zu geben, die Feuerwehr kennenzulernen. 2019 fand das Feuerwehrjugendlager in der Stadt Mank statt, 5.500 Mitglieder der Jugendfeuerwehren nahmen daran teil. Eine ähnliche Größenordnung wird das Event in Ruprechtshofen annehmen: Rund 5.000 Jung-Florianis werden in der ersten Woche der Sommerferien 2024 für drei Nächte in Ruprechtshofen untergebracht sein.

Neben Camping, Erlebnistouren und dem gemeinschaftlichen Beisammensein können sich die Kids zwischen zehn und 15 Jahren beim Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen (FJLA) untereinander herausfordern. „Für die Jugendlichen ist das Lager ein erfrischender Start in die Ferien und auch eine gute Möglichkeit, sich bei dem Bewerb zu beweisen“, ergänzt Babinger.

