Junge Forscher*innen von der HLUW Kaderschmiede!

Die zulässige Konzentration von vielen Umwelttoxinen in ökologischen Systemen ist in Österreich gesetzlich geregelt. Doch was passiert, wenn diese Verbindungen beim Durchlauf durch die Kläranlage oder beim Eintrag in Oberflächengewässer zerfallen? Wie verhalten sich diese neuen Produkte? Welche Verbindungen sind das eigentlich? Wie hoch ist die Menge dieser Verbindungen in ökologischen Systemen schon?

Trifluoressigsäure (TFA) begleitet uns ein Leben lang

TFA ist ein mobiler und sehr stabiler Stoff, der primär durch den Abbau verschiedener Fluorchemikalien (Kältemittel, Medikamente, Beschichtungen oder Pestizide) in den Wasserkreislauf eingetragen wird, dort auf unabsehbare Zeit verbleibt und sich über die Jahre hinweg anreichert. Untersuchungen in Deutschland zeigen, bereits jetzt besteht eine hohe Grundbelastung vieler Gewässer mit TFA. Die Schülerinnen der HLUW Yspertal Marlies Planegger und Katarina Schmidt wollen die Situation für Österreich im Rahmen ihrer Diplomarbeit erheben.

Sie untersuchten dazu 30 Messstellen im Wiener Becken auf die vorhandene TFA-Konzentration. In Zusammenarbeit mit dem Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe wurden die Analysen durchgeführt. TFA gilt als Problemstoff, der giftig auf Wasserpflanzen wirkt. Mit eigenen Untersuchungen am Schwimmfarn soll dies überprüft werden.

Belastung ist vorhanden

Alle beprobten Oberflächengewässer sind mit TFA belastet. Der Eintrag kann zum Großteil auf landwirtschaftliche Quellen zurückgeführt werden. Die aktuell gemessenen Konzentrationen zeigen noch keine Auswirkungen auf die Pflanzen im Versuchsumfeld, besorgniserregend ist aber die Tatsache, dass die Konzentration an TFA in der Umwelt immer größer wird. Kontinuierlich werden Umwelttoxine freigesetzt, zwar in kleinen Mengen, welche sich aber über die Zeit summieren.

Gesetzliche Beachtung von Abbauprodukten

Aus diesem Grund fordern die Schülerinnen ein verstärktes Monitoring auch von Sekundärstoffen sowie die Festlegung eines gesetzlichen Grenzwertes, um den nächsten Generationen nicht einen großen TFA-Rucksack zu hinterlassen bzw. die aktuelle Belastung von Gewässern mit fluorierten Umwelttoxinen aufzuzeigen.

Eine der Aufgaben einer Schule

„Junge Forscher*innen zu unterstützen und ihre Talente zu fördern ist eine schöne und zugleich nachhaltige Aufgabe von Pädagog*innen. Die Arbeit und Motivation dieser beiden Schülerinnen zeigt uns den Erfolg“ meint die Betreuerin der Diplomarbeit Dr. Angelika Pfeifer.

