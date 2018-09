Jungforscher entdecken die HLUW Yspertal .

Die Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft bietet jedes Jahr eine interessante Ferienbetreuung in Form einer naturbezogenen Sommerwoche an. Die jungen Forscherinnen und Forscher bekamen in spielerischer Form einen Einblick in die Vielfalt des Klima- und Umweltschutzes.