Für drei Wochen in einem der besten Restaurants der Welt

Disfrutar heißt übersetzt: Genießen. Und der Genuss wird im Gourmetlokal Disfrutar in Barcelona großgeschrieben: Zwei Michelin-Sternen schmücken das Restaurant, das es mehrmals hintereinander in die weltweiten Top-3 (!) geschafft hat. Drei Wochen hat Julian Hofbauer aus Maria Taferl zuletzt dort verbracht: 2021 gewann der 25-Jährige den Kochbewerb „Der junge Wilde“ des Gastro-Fachmagazins „Rolling Pin“. Im Zuge dessen durfte er sich einen Betrieb aussuchen, in dem er Erfahrungen sammeln konnte. Hofbauers Wahl fiel aufs Disfrutar – also ging’s für ihn ab nach Barcelona.

„Ich konnte dort echt viel lernen. Ab dem zweiten Tag war ich überall dabei, ich habe sozusagen alle Posten durchlaufen“, erinnert sich der 25-Jährige zurück. Hofbauer war Teil eines großen Teams: 16 Köche und 25 Praktikanten aus aller Welt sorgen dort tagein tagaus für volle Teller. Und zwar für besondere: denn das Lokal hat sich auf Molekularküche spezialisiert. „Die Chefs dort sind quasi die Erfinder der Molekularküche, haben sie perfektioniert und in die Welt gebracht. Das hat mich immer schon interessiert“, gibt Hofbauer Einblick.

Mittlerweile ist das Praktikum vorbei, Hofbauer wieder zurück zuhause, zurück im Landhaus Bacher in Mautern (Bezirk Krems). Dass er vor zwei Jahren beim Kochwettbewerb „Der junge Wilde“ mitgemacht hat, hat sich für den 25-Jährigen definitiv ausgezahlt. „Ja, zu 100 Prozent. Ich durfte so viele Erfahrungen sammeln und Leute kennenlernen. Die Reise geht weiter“, sagt der Jungkoch mit einem Schmunzeln.

