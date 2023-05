Mit der NÖ Premiere von Gery Seidls Programm „Beziehungsweise“ ging am Wochenende die 34. Ybbsiade zu Ende. Bei den 18 Veranstaltungen in der Stadthalle, eine musste krankheitsbedingt abgesagt werden, begrüßten die Ybbsiade-Verantwortlichen 8.300 Besucher, fünf Events waren ausverkauft. 2019, also bei der letzten Ybbsiade vor Corona, waren es 9.500 Besucher – allerdings mit 25 Veranstaltungen. „Wichtig ist, dass die 8.000er-Marke geknackt wird“, zieht Ybbsiade-Organisatorin Eva Zemanek eine positive Bilanz. Bei jeder Veranstaltung live dabei war die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner: „Ich habe ein sehr positives Gefühl vernommen, drei Viertel der Events waren mit Standing Ovations.“

Immer wieder kämpften die Veranstalter in diesem Jahr aber mit dem Ruf einer mäßig besuchten Halle – oftmals war nur ein Viertel der Halle voll. Das Problem: die neue Stadthalle kann nicht abgetrennt werden, womit immer rund 850 Sitzplätze zur Verfügung stehen. In diesem Jahr gingen die Organisatoren erstmals den Schritt, alle Events in der Stadthalle abzuhalten und andere Orte wie das Therapiezentrum oder den Babenbergerhof wegzulassen. „Wir wollen natürlich unsere Stadthalle bespielen. Natürlich wirkt es anders, wenn es nicht voll ist. Wir können dafür aber die große Bühne samt dem technischen Know-how nutzen. Für kommendes Jahr werden wir uns aber was überlegen“, betont Schachner.

Kabarettfestival 8.300 Besucher bei Ybbsiade . Besucherzahl blieb hinter Zahlen von Vor-Pandemie-Zeiten. Organisatoren dennoch mit 34. Ybbsiade zufrieden.

