Bayrischer Dialekt, Brez'n und Buhrufe bei Ybbsiade-Auftakt

Mit schwungvollen bayrischen Dialekt und einer facettenreichen Darbietung startete am Freitag die 34. Ybbsiade. Die Ehre des Premierenabends fiel dabei Gerhard Polt und den Well-Brüdern zu. Organisatorin Eva Zemanek, Bürgermeisterin Ulrike Schachner und Kulturstadtrat Peter Blessky war dabei die Freude anzusehen, nach zwei Jahre Pandemie, endlich wieder eine „normale“ Ybbsiade abzuhalten. „Ich bin herzerfreut, euch, das treue Ybbsiade-Publikum zu begrüßen“, eröffnete Schachner das diesjährige Kabarettfestival und dankte dem Publikum für ihr „Herz für die Kultur“. Und das Herz war generell das Motto des Abends. Bereits am Eingang konnten die Damen zwischen verschiedenen Sprüchen auf Herzlebkuchen wählen um diese im Anschluss um ihren Hals baumeln zu lassen.

Gerhard Polt und die Well-Brüder stehen gemeinsam seit 40 Jahren auf der Bühne. Die jahrzehntelange Bühnenpräsenz und das gemeinsame Zusammenspiel war merkbar und so bot das Quartett dem Ybbsiade-Publikum einen unterhaltsamen „Bayrischen Abend“ - inklusive Schuhplattler-Einlage. Zum großen Gaudium des Publikums konnten sich die Vier auch die eine oder andere Schelte in Richtung der aktuellen schwarz-blauen Landesregierung in Niederösterreich, wie etwa zum 30-Millionen-Euro hohen Coronafonds, nicht verkneifen - dafür gab es dann auch den meisten Applaus aus dem Publikum.

Das Publikum selbst zeigte bereits im Rahmen der Eröffnung ihre Meinung zur aktuellen politischen Situation in Niederösterreich und verteilte dabei keine Herzen in Richtung der Politik. Erstmals in der Geschichte der Ybbsiade wurden die anwesenden ÖVP-Politiker, EU-Vizepräsident Othmar Karas und Landtagsabgeordnete Silke Dammerer, mit Buhrufen bedacht. Der ebenso anwesende Zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl (FPÖ) wurde von den Organisatoren gar nicht erst auf die Bühne gebeten. Die Buhrufe aus dem Publikum haben Bürgermeisterin Ulrike Schachner dann doch überrascht: „Das hat bei der Kultur nichts verloren.“

Der Ybbser Karas, der als erster ÖVP-Politiker öffentlich das schwarz-blaue Bündnis kritisiert hatte, sieht einen deutlichen Zusammenhang mit der aktuellen politischen Situation in Niederösterreich. „In einem Kabarettprogramm soll sich jeder ausleben. Ich bin hier, um mich zu unterhalten und nicht, um mich zu ärgern“, meinte Karas. Starker Tobak waren die Buhrufe für die Ybbserin Dammerer, für die die Ybbsiade der erste offizielle Termin nach der Angelobung war: „Ich finde die Buhrufe schade, es geht auch um den Respekt für andere Menschen.“ Gegenüber der NÖN betont sie, dass das aktuelle Arbeitsübereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ natürlich auch Thema bei den Menschen sei. „Ich werde oft darauf angesprochen, und wenn ich es den Leuten erklären, ist das Verständnis da“, sagt Dammerer, die mit gute Arbeit im Landtag von sich reden machen möchte.

Bei der Ybbsiade geht es am Samstag mit Simone Kopmajer & Band sowie Viktor Gernot weiter. Am kommenden Wochenende sorgen dann Harry G, die Kernölamazonen und R.OCK I.N P.EACE für einen humor- und schwungvollen Abend für die Ybbsiade-Fans.

