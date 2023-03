Mit der NÖN zur 34. Ybbsiade

Am heutigen Freitag startet mit Gerhard Polt und den Wellbrüdern die 34. Ybbsiade. An insgesamt 19 Abenden steht dann Kabarett und Kleinkunst in der Stadthalle im Mittelpunkt. Zwar läuft die Ybbsiade offiziell „nur“ bis 29. April, erstmals wird es jedoch mit Walter Kammerhofer am 29. Dezember ein Winter-Special geben.

Für NÖN-Leserinnen und NÖN-Leser gibt es zum heutigen Start etwas ganz Besonderes. Mit einem E-Mail können Sie vier Karten für „R.OCK I.N P.EACE“ mit Special Guest Stella Jones gewinnen.

