Vorfreude auf die 34. Ybbsiade

Wenn am 24. März mit Gerhard Polt und den Wellbrüdern die 34. Ybbsiade startet, ist es für die Veranstalter nach zwei Jahren des Bangens und Hoffens durch die Coronapandemie erstmals wieder eine „normale“ Ybbsiade. Gerade die Kulturszene kämpft nach Corona mit einem massiven Rückgang der Zuschauerinnen und Zuschauer und tut sich aktuell schwer, diese von den Wohnzimmern wieder retour in die Veranstaltungshallen zu holen. „Natürlich hatten wir auch, wie alle anderen Bühnen, die Sorge, dass sich die Teuerungswelle und die damit verbundene Angst auch auf den Ybbsiade-Ticketverkauf niederschlägt. Das können wir derzeit nicht bestätigen, der Verkauf läuft sehr gut“, erklärt Ybbsiade-Organisatorin Eva Zemanek.

Ziel: Verkaufszahlen der Vorjahre erreichen

Die Veranstalter geben sich zuversichtlich, dass die Verkaufszahlen der Vorjahre erreicht werden können. Aktuell ausverkauft sind Thomas Stipsits und Alex Kristan.

Erstmals seit vielen Jahren gibt es auch für die Premiere noch Restkarten. „Es ist wie immer, einige Events sind ausverkauft, einige bewegen sich im Mittelfeld und dann gibt es Newcomer, die weniger bekannt sind und bei denen das Ybbsiade-Publikum zurückhaltend ist“, erklärt Zemanek.

Erstmals gibt es in diesem Jahr auch keine Veranstaltungen im Babenbergerhof oder in dem Festsaal im Therapiezentrum − bei deutlich weniger Plätzen als in der Stadthalle waren diese Veranstaltungen meist ausverkauft. „Wir haben uns in diesem Jahr bewusst aber dafür entschieden, alle Veranstaltungen in der Stadthalle abzuhalten, um diese auch zu nutzen“, betont SPÖ-Bürgermeisterin und Mitorganisatorin Ulrike Schachner.

Für den Auftritt von Erwin Steinhauer verlost die NÖN zwei Tickets. Foto: Hans Ringhofer, Hans Ringhofer

Bei einem Blick auf die diesjährigen 20 Veranstaltungen fällt auf, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Egal ob Klassiker wie Dirk Stermann, Gery Seidl oder Erwin Steinhauer oder aber Rockiges wie R.ock I.n P.eace mit Stella Jones als Special Guest. Auf der Ybbsiade-Bühne zu Gast wird auch die Gewinnerin des Salzburger Stiers 2023, Malarina, sein. „Der Salzburger Stier ist eine große Auszeichnung für die besten Künstler des Landes. Wer ihn bekommt, hat ihn verdient“, rät Schachner dazu, die Künstlerin in Ybbs nicht zu verpassen.

Im Rahmen des Programms wird es zudem zwei Gratis-Veranstaltungen im Mitterbauer Busterminal geben. So braucht es für das Klimakabarett von Hans-Peter Arzberger lediglich eine Zählkarte über die Ybbsiade-Website − dafür sollen die Besucherinnen und Besucher allerdings einen Gegenstand mitnehmen, der zuhause ausgemustert wurde. Ebenso gratis ist das bekannte Lastkrafttheater.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.