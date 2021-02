Da die aktuelle Entwicklung den Optimismus für baldige Veranstaltungen einen Riegel vorgeschoben hat, haben sich die Ybbsiade-Organisatoren für eine abermalige Verschiebung der Ybbsiade-Termine entschlossen. So sollen die ersten Termine erst Anfang Mai stattfinden. Geplant ist, dass Martin Frank am 4. Mai, die etwas andere Ybbsiade eröffnet. Den Schlussakkord soll Heinz Marecek am 10. Juni setzen. Mit der Verschiebung in Richtung Sommermonate hofft man, die Ybbsiade doch noch durchführen zu können. Schweren Herzens abgesagt werden musste die Veranstaltung mit Star-Kabarettist Viktor Gernot, da dessen Terminplanung keine weitere Verschiebung zuließ.

Die aktuellen Termine finden sich auf der Homepage der Ybbsiade unter www.ybbsiade.at. Die Veranstalter bitten die Ybbsiade-Fans auch, sich dort regelmäßig über etwaige Terminverschiebungen zu informieren. Alle Veranstaltungen werden in der neuen Ybbser Stadthalle stattfinden.