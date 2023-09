Ein beschauliches Dasein fristet aktuell der Ybbser Friedhof. Das aktuell vielerorts am Friedhof wuchernde Unkraut führte auch dazu, dass sich einige Ybbserinnen und Ybbser an die NÖN wandten. Der Grundtenor: Trotz mehrmaliger Beschwerden bei der Stadtgemeinde ist weiterhin noch keine Verbesserung sichtbar. „Die Stadt kümmert sich leider nicht darum“, zeigt sich eine Friedhofsbesucherin über die Arbeit des Wirtschaftshofes verärgert.

Stadtchefin Ulrike Schachner appelliert in erster Linie an die Besitzer der Ruhestätten, denen grundsätzlich die Grabpflege obliegt. „Von der persönlichen Grabpflege ist nämlich der Anfall von Unkraut auf den allgemeinen Flächen des Friedhofes direkt abhängig“, erklärt Schachner. Da es gerade älteren Menschen oftmals schwerfällt, die familiäre Grabstätte zu pflegen, erinnert Schachner daran, dass es in Ybbs geeignete Betriebe gibt, die diese Arbeiten gerne durchführen.

Und warum kommen keine Unkrautbekämpfungsmittel zum Einsatz? Laut Schachner testet der Bauhof laufend Unkrautbekämpfungsmittel, die umweltschonend sind, glyphosatfrei und dennoch einen sichtbaren Erfolg aufweisen. Demnächst soll ein neues Mittel zum Einsatz kommen.

Neben dem Dank Schachners an das Bauhof-Team , appelliert sie aber auch an alle Ybbserinnen und Ybbser: „Wenn wir alle gemeinsam anpacken, wird der Friedhof, der zu den schönsten der Region gehört, zu Allerheiligen wie jedes Jahr perfekt herausgeputzt sein.“