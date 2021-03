Zuletzt wurde die Melker Impfstraße von der Innenstadt zum Tenniszentrum bei der Dorfnerstraße verlegt. Dazu hat sich in der aktuellen NÖN-Ausgabe KW13/2021 der Fehlerteufel eingeschlichen: Weder am Hauptplatz, noch in der Prinzlstraße, noch am Kirchenplatz, noch in der Linzerstraße werden Parkplätze gesperrt - die Redaktion bedauert den Fehler.

Dass es am neuen Standort der Impfstraße mangelnde Parkmöglichkeiten gibt, dementiert die Stadtgemeinde: Im Zuge einer Erweiterung stehen über 100 Parkplätze zur Verfügung. Da die Stadtgemeinde die Impfkapazitäten auf über 1.000 Impfungen am Tag erhöht, sei diese Erweiterung erforderlich.

Alle Infos zur Impfstraße in Melk finden Interessierte unter melkhilft.at.