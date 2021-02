Bereits ab der nächsten Möglichkeit sich für einen Impftermin anzumelden, wird Melk als Standort auszuwählen sein. Derzeit ist die Anmeldung nur für Personen über 80 Jahren und Menschen mit Trisomie 21 möglich.

„Mit der Impfstraße in Melk wollen wir den Menschen im Bezirk die Anreise zu ihrem Impftermin erleichtern. Es ist mir wichtig, so viele Personen als möglich hier bei uns in der Bezirkshauptstadt impfen lassen zu können“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl.