Initiative gegen Ybbser Schulstandort: Start für Unterschriftenaktion

Ab sofort geht es für die Bürgerbewegung „Klare Köpfe“ ums Eingemachte. Mittels Initiativantrag nach §16 der Gemeindeordnung will die Bürgerbewegung ihre Thematik nochmals in den Gemeinderat der Stadtgemeinde Ybbs bringen.

Die „Klaren Köpfe“ gründeten sich , um das Projekt „Schulzentrum Neu“ auf dem Trainingsplatz des ASK Ybbs direkt hinter dem Freizeitzentrum zu verhindern. In ihrem Antrag fordert die Gruppe rund um Baumeister Thomas Pöchhacker, der die Uni-Professorin Petra Gruber, Benno Scheiblauer sowie Andreas und Madeleine Mistelbauer-Obernberger angehören, anstelle des beabsichtigten Neubaus des Schulzentrums am ASK-Trainingsplatz bestehende bauliche Ressourcen in der Innenstadt zu nutzen und die bestehenden Gebäude der IT-HTL und der HAK in die Planung eines neuen Schulzentrums einzubeziehen. Zudem solle der Gemeinderat beschließen, das vorgesehene Areal beim Freizeitzentrum nicht zu bebauen.

100 Unterschriften für Behandlung im Gemeinderat

Damit der Antrag im Gemeinderat behandelt werden muss, benötigt die Bürgerbewegung mehr als 100 Unterschriften. Mit einem weiteren Antrag – und 500 Unterschriften – könnten die „Klaren Köpfe“ auch eine Volksbefragung beantragen. Während dies allerdings noch Zukunftsmusik ist, muss sich Baumeister Thomas Pöchhacker mit dem Vorwurf der Gegner auseinandersetzen, aus persönlichem Interesse die Nutzung des bestehenden Gebäudes zu favorisieren. So besitze Pöchhacker eine Immobilie am Schulring, welche bei einer Modernisierung notwendig sein könnte. Dem widerspricht Pöchhacker allerdings und verweist darauf, dass das Gebäude von der Firma Strombau WP GmbH erworben wurde, deren Geschäftsführer neben Pöchhacker auch Bernhard Wüster ist. „Das Objekt wird in den nächsten 18 Monaten saniert und als Wohnimmobilie wieder veräußert. Dieses geplante Vorhaben steht in keiner Art und Weise mit einem Schulumbau im Zusammenhang“, dementiert der Baumeister Gerüchte.

Mit einem anderen Vorwurf müssen sich aktuell die Fußballer des ASK Ybbs auseinandersetzen. Deren Argument, ein Ausweichen auf den Platz des ASK Sarlings würde nicht nur die Identifikation mit dem Verein sondern auch das Vereinsleben stören, wird von den Befürwortern des Projektes mit dem Verweis, dass aktuell bereits Mannschaften des ASK Ybbs in Sarling trainieren, zerpflückt. Bei den angesprochenen Trainingseinheiten handelt es sich um die U8-Mannschaft, bei der zwei der drei Trainer sowie sieben der insgesamt 20 Kinder aus Sarling kommen und dabei den Verein um diese Ausnahme gebeten haben.

Debatte bringt Ende für ASK-Ausnahme

Eine Ausnahme, die es aber nicht mehr lange geben wird, wie ASK-Obmann Christian Eplinger betont: „Es zeigt sich jetzt schon, dass es zu einem Problem wird, weil wir von Eltern angesprochen werden, warum sie nach Sarling fahren müssen und andererseits für den Verein Kosten für die Benützung aufkommen. Daher wird die Mannschaft künftig wieder in Ybbs trainieren.“

Eplinger verweist aber darauf, dass die Problematik beim Platz beim Freizeitzentrum weniger bei den Kleinsten liege, die ohnehin schon am späteren Nachmittag trainieren, als viel mehr bei den älteren Nachwuchsmannschaften beziehungsweise der Damenmannschaft, die praktisch gleichzeitig mit der Kampf- und U23-Mannschaft am Abend trainieren.

Im Rahmen einer NÖN-Anfrage zum Start der Unterschriftenliste und der Frage, wie viele Unterschriften notwendig wären, damit SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner das Projekt nochmals überdenkt, verweist ein Sprecher der Stadtgemeinde Ybbs auf Schachners Statement in der vergangenen NÖN-Ausgabe. „....Ich begrüße jede Form von Bürgerbeteiligung in der Stadtgemeinde Ybbs. Ausgehend von einer Erstinformation, die von seiten der Proponenten an uns ergangen ist, freue ich mich gemeinsam mit der gewählten Gemeindevertretung aller Fraktionen auf einen konstruktiven Austausch in allen Angelegenheiten, die von Relevanz sind“, meinte Schachner damals.