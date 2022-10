Benefizabend: 13.000 Euro für Halbwaisen aus Leiben

150 Gäste nahmen bei Peter Lorenz in Leiben Platz: Es war ein besonderer Benefizabend, der zuletzt im Festsaal über die Bühne ging.

„Wir unterstützen mit diesem Benefizabend ein Kind, das einen Elternteil verloren hat. Es sind allesamt Menschen, denen wir helfen, die vom Schicksal schwer getroffen worden sind, und wir sind dankbar, wenn wir einen Beitrag für unverschuldet in Not geratene Menschen leisten können“, betonte Sissi Pröll, Präsidentin von „Hilfe im eigenen Land“ in ihrer Rede. Die österreichweite Organisation hilft bei Lebenskatastrophen rasch und nachhaltig. Die finanzielle Hilfe geht direkt an Menschen, deren Einkommenssituation durch einen plötzlichen Todesfall oder eine schlimme Krankheit so verändert wird, dass sie von einem Tag auf den anderen nicht mehr weiter wissen. Diesmal war man eben zu Gast bei Lorenz in Leiben, wo den Gästen verschiedene kulinarische Köstlichkeiten angeboten wurden.

Für den kulinarischen Part sorgten die Köche Ulli Amon-Jell und aus dem Bezirk Melk Hannes Ebner, Michaela Schachner und Erich Mayrhofer, assistiert von Dominik Moser, Wolfgang Bauer und Helmut Amon.

Die edlen Tropfen kamen vom Weingut Jamek, Bio-Weingut Urbanihof, vom Weingut Gritsch und vom Kartäuserhof Stierschneider. Dazu noch andere Getränke- und Sachspenden verschiedener Firmen. Für das Service im schönen Ambiente mit guten Essenskombinationen sorgten Schülerinnen der Tourismusschule Krems.

