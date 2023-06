Biker mit Herz: Pioniere überreichten 3.000-Euro-Scheck an Lebenshilfe

Bereits zum sechsten Mal ging im Mai die Benefiz-Bikertour, eine Motorradausfahrt für den karitativen Zweck über die Bühne. Die Biker mit Herz der Melker Pioniere legten dabei eine Strecke von über 120 Kilometer zurück. Im Zuge ihrer Tour lud der Verein mehr als 110 Biker in die Melker Biragokaserne. Die Truppe begab sich Richtung Purgstall und wieder zurück. Den Zielort wählte man nicht ohne Grund, dort hin flossen nämlich auch die Spenden aus der Benefiztour: zur Lebenshilfe NÖ Werkstätte Rogatsboden. Der Verein Melker Pioniere freut sich nun, den Reinerlös der Veranstaltung – einen Scheck in der Höhe von 3.000 Euro! – an die Lebenshilfe Werkstätte Rogatsboden zu übergeben.

Kommandant Michael Fuchs (l.) freute sich über die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.