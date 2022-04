Neuer Chef für Raika in Loosdorf

Werbung

Im Rahmen der Wohntraumtrage in der Raiffeisenbank Region Schallaburg wurde mit Markus Zuser ein neuer, dritter, Geschäftsleiter vorgestellt.

Der gebürtige Hürmer, der aktuell in Haunoldstein zuhause ist, ist seit 15 Jahren Teil des Raiffeisenkonzerns, die vergangenen fünf Jahre leitete Zuser den Bereich Firmenkunden. In seiner neuen Funktion will Zuser künftig sein Augenmerk auf zwei Aspekte legen: den gesellschaftspolitischen und wirtschaftspolitischen Auftrag. „Der Auftrag unserer Bank ist es, die Gesellschaft und die Vereine zu unterstützen. Wirtschaftspolitisch ist mir wichtig zu betonen, dass ohne Bank auch keine Wirtschaft funktioniert“, sagt Zuser, an dessem ersten Tag in seiner neuen Funktion auch der erst am 31. März ernannte Generaldirektor der RLB NÖ-Wien, Michael Höllerer, persönlich gratulierte. Künftig will Zuser auch die Zusammenarbeit mit den regionalen Bürgermeistern weiter stärken: „Das Geld, das wir in der Region verdienen, wollen wir auch in die Region investieren.“

„Der Auftrag unserer Bank ist es, die Gesellschaft und die Vereine zu unterstützen. Wirtschaftspolitisch ist mir wichtig zu betonen, dass ohne Bank auch keine Wirtschaft funktioniert“

Investiert wird in den kommenden Monaten auch kräftig am Standort Loosdorf. Um knapp fünf Millionen wird der Standort in ein neues Kompetenzzentrum umgebaut. Die Gleichenfeier erfolgte vergangene Woche, der Durchbruch ins alte Gebäude ist für diese Woche geplant. Die Eröffnung in der Linzer Straße erfolgt Ende des Jahres.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.