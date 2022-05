Bargeldloses Zahlen im Bezirk Melk: „Ältere tun sich damit schwer“ 

Werbung

Nach der Arbeit noch schnell den Wocheneinkauf beim Nahversorger erledigen und kein Bargeld in der Hosentasche? In diesen Fällen wird, ohne zu zögern, die Karte gezückt. Immer häufiger kommt die Debit- oder Kreditkarte im Alltag zum Einsatz. Doch nicht jeder ist Anhänger der bargeldlosen Zahlungsmethode. August Grubhofer, Obmann des Melker Seniorenbundes, weiß, dass Kartenzahlungen nicht für jeden einfach abzuwickeln sind: „Die Jungen machen vieles nur mehr mit Karte, die Älteren tun sich hier schwerer.“

In der Vergangenheit kam es vermehrt zur Schließung von Bankfilialen und Bankomaten, für die Senioren des Bezirks Melk ist dies eine doppelte Belastung. Neben der Gewohnheit, das Bargeld in der örtlichen Filiale zu erhalten, fehlt der persönliche Kontakt: „Die Älteren brauchen einen Menschen, der sie betreut. Die Bank sollte hier zweigleisig fahren“, erklärt Grubhofer. Über die Verbundenheit der Pensionisten mit dem Bargeld weiß auch der Obmann des Ybbser Pensionistenverbands Anton Sirlinger Bescheid. Die jüngeren Senioren sind bereits Karten-affin, manche hätten aber noch Scheu vor der bargeldlosen Alternative. Die Bankfiliale wird dabei zweitrangig und das, obwohl sie mehr ist als nur ein Mittel zum Zweck: „Viele Pensionisten gehen gerne auf ein Plauscherl in die Bank“, erzählt er. Doch ein bisschen Hoffnung gibt es laut Sirlinger noch für das Bargeld: „Es wird nicht so schnell abgeschafft werden, der Österreicher hängt noch sehr stark daran.“

In den Geschäften des Bezirks kommt die Karte immer mehr zum Einsatz. Bei Mode Graf in Melk und Mank bestätigt sich dies: „Der Großteil wird bei uns mit Karte gezahlt“, sagt Mitarbeiterin Petra Frank. Die ältere Generation greife noch häufiger auf Bargeld zurück. Touristen zahlen größtenteils mit Karte.

Corona veränderte Zahlungsverhalten

Bei Adeg Schuster in Texingtal zeigt sich ein etwas anderes Bild, sagt Chef Thomas Schuster. Im März hätten etwa 35 Prozent der Kunden mit Karte gezahlt, der Rest verwendete Lieferschein, Gutschein oder Bargeld. In den vergangenen zwei Jahren zahlte etwa die Hälfte mit Karte: „Jetzt ist der Baranteil wieder gestiegen“, weiß Schuster. Bei einem Einkauf ab 40 Euro erhöht sich außerdem die Wahrscheinlichkeit für eine Kartenzahlung, sagt der Kaufmann.

Die Pandemie war zusätzlicher Treiber für die Debit- oder Kreditkarte. Auch die Managerin des Löwenparks in Melk, Daniela Koch, beobachtete dies: „Seit der Pandemie wird vermehrt auf Bargeld verzichtet.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.