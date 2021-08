„Es ist ein Schlag ins Gesicht – für mich ist das einfach unerklärlich“, kann es Karl Höfer, ÖVP-Bürgermeister von Artstetten-Pöbring, noch immer nicht glauben. Der ewige Kampf um sauberes Wasser ist erneut angebrochen.

Die Vorgeschichte

Im Mai 2016 wurde bei einer bakteriologischen Untersuchung eine Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt. Dieses musste abgekocht werden oder wurde aus Trinkflaschen konsumiert. Mehr als 16 Monate kämpfte die Gemeinde gegen coliforme-Bakterien und Enterokokken – also Fäkalkeime. Entwarnung gab es Mitte September 2017. Allerdings nur vorerst, denn im Sommer 2018 kehrten die Probleme wieder zurück.

Das wurde seither umgesetzt – und investiert. Eine UV-Entkeimungsanlage im Hochbehälter Nussendorf wurde 2017 eingebaut, um Keime zu zerstören. Auch der Hochbehälter in Fritzelsdorf wurde außen komplett saniert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 100.000 Euro, 85.000 Euro entfallen auf die Gemeinde. Finanziert wird die Summe über die Wasserbenützungsgebühr. Ein Jahr darauf setzte es weitere Maßnahmen, wie Qualitätssicherungen an den Quellen. Seit den Keimen im Sommer 2018 gab es bis jetzt keine Vorkommnisse mehr.

Jetzt ist man wieder auf Problemsuche . Aufgrund der bereits erwähnten UV-Entkeimungsanlage macht sich bei Höfer – und auch den Wassermeistern der Gemeinde – Ratlosigkeit breit. „Eigentlich sollte so etwas nicht mehr vorkommen, ich habe auch mit Fachmännern gesprochen“, betont Höfer. Am Montag, 23. August, werden neue Proben genommen – zumindest bis die Resultate vorliegen, müssen die Artstettner nun das Wasser abkochen.

Einstweilen werden die Leitungen durchgespült – Mängel an der Anlage sind keine ersichtlich. Laut dem Bürgermeister handle es sich bei der Verunreinigung nur um geringe Mengen Bakterien – aber er betont: „Wir setzen natürlich alles daran, die Ursache herauszufinden und wieder sauberes Trinkwasser zu haben!“ Eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, die bereits länger in Planung ist, wird jetzt vorgezogen: der Ankauf von neuen Wasserzählern. Eine Klappe soll auch verhindern, dass Brunnenwasser in die Gemeindewasserleitung einfließen kann.