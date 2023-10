Kein Most? Fast Totalausfall bei Mostobst

Müssen mit dem Risiko Natur leben: Alt und Jung Fritz Janker vom Rametzberg. Foto: Wolfgang Zimprich

Werbung Mostviertel Anzeige Senker Gruppe ehrte 97 langjährige Mitarbeiter

E in Besuch beim Mostbauernhof der Familie Janker am Kilber Rametzberg zeigt, wie schwer der Ernteausfall beim Mostobst in diesem Jahr wirklich ist und was man dagegen machen kann.