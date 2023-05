Viele Fragezeichen rund um Neubau des Ybbser Schulzentrums

Anfang Mai wollte die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner den Neubau des Ybbser Schulzentrums verkünden und das längst fertige Verkehrskonzept präsentieren. Wollte, denn Mitte Mai ist die Präsentation des Schulzentrums weiterhin in weiter Ferne. Bereits Mitte März berichtete die NÖN, dass das Schulzentrum nicht am gleichen Standort modernisiert, sondern in der Nähe des Ybbser Freizeitzentrums neu errichtet werden soll. Zur Auswahl stehen weiterhin zwei Grundstücke, einer der Standorte hätte dabei auch unmittelbar Auswirkungen auf die Fußballer des ASK Ybbs, die Teile ihres Trainingsplatzes verlieren würden.

Warum kommt es aber weiterhin zur Verzögerung des Projektes? Um die Frage zu beantworten, muss man wohl in das Jahr 2017 zurückkehren. Damals forderte die Schulleitung eine Modernisierung des Schulzentrums. Der damalige SPÖ-Bürgermeister und nunmehrige Nationalratsabgeordnete Alois Schroll unterstützte die Idee und sammelte Förderzusagen von Bund und Land. Grundbedingung war stets ein Architektenwettbewerb, der auch seit Jahren im Budget der Stadtgemeinde Ybbs budgetiert ist. Kurz: Ohne Architektenwettbewerb keine Kostenschätzung – ohne Kostenschätzung keine Förderzusagen. Ging man ursprünglich von einer Gesamtsumme von sechs Millionen Euro aus, stiegen die Projektkosten im Jahr 2020 bereits auf 13 Millionen Euro. Mittlerweile spricht man von Kosten von zumindest 25 Millionen – eine mehr als Vervierfachung der ursprünglichen Projektkosten. Sechs Jahre später gibt es weiterhin noch keinen Architekturwettbewerb und damit auch keine Förderzusage, das bestätigt auch das Bildungsministerium gegenüber der NÖN. Und das obwohl Bürgermeisterin Ulrike Schachner bei ihrem Amtsantritt vor knapp 2,5 Jahren versprochen hat, beim Thema Schulzentrum aufs Gas zu steigen.

Welche Rolle spielt das Bildungsministerium? Ursprünglich ging die Stadtgemeinde Ybbs von einer Drittelfinanzierung des Projektes aus – jeweils ein Drittel sollten Bund, Land und Stadtgemeinde Ybbs bezahlen. Sechs Jahre nach den ersten Wünschen verfügt laut NÖN-Informationen das Bildungsministerium aber weiterhin nicht über ausreichend Entscheidungsgrundlagen. „Aussagen über eine mögliche Höhe der Zuschussleistungen des Bundes können aber mangels Projektgrundlagen vorerst nicht getroffen werden“, heißt es dazu aus dem Ministerium. Beim Bildungsministerium betont man auch, dass man der Stadtgemeinde Ybbs bereits mehrfach die Empfehlung übermittelte, zur Konkretisierung von Entscheidungsgrundlagen vorerst einen Architekturwettbewerb durchzuführen. Damit würden Projektgrundlagen im Grobkonzept als Bemessungsgrundlage für mögliche Zuschussleistungen herangezogen werden können. Dazu hat das Bildungsministerium der Stadtgemeinde Ybbs auch seine Unterstützung angeboten.

Ist die Privatschule bald Geschichte? Wie die NÖN erfuhr, stellte die Stadtgemeinde Ybbs – zum bereits dritten Mal – im April einen Antrag auf Verbundlichung der HAK/HTL Ybbs. Sprich die Stadtgemeinde Ybbs wünscht sich die Umwandlung der aktuellen Privatschule in eine Bundesschule. Der Antrag der Stadtgemeinde wird aktuell einem Prüfverfahren unterzogen, danach wird beurteilt, ob allenfalls Voraussetzungen für eine Abänderung der Verpflichtung zur Führung einer Privatschule gegeben wären. Die Chancen sind allerdings äußerst gering, zudem wird es laut Ministerium „keine rasche Entscheidungsfindung“ geben. Dazu wendet die zuständige Abteilung im Ministerium ein, dass alleine im Hinblick auf die nach wie vor ungelöste Frage der räumlichen Sanierung eine Beurteilung deutlich erschwert wird. Zudem könne – ebenso wie bei der Frage der Finanzierung – aufgrund fehlender Unterlagen eine Beurteilung getroffen werden.

Wie sieht Bürgermeisterin Schachner die Situation und wann wird das Projekt endlich präsentiert? Auf NÖN-Anfrage gibt sich Schachner Detailfragen betreffend schmallippig. So werden die weiteren Schritte in Bezug auf den Neubau des Schulzentrums „planmäßig“ durchgeführt und das Projekt „solide“ aufgestellt. „Weitere Informationen dazu, wie etwa der Projektstart oder ein allfälliger Architektenwettbewerb werden nach Klärung der Detailfragen bekannt gegeben“, betont Schachner. Bis wann das passieren soll, steht aktuell in den Sternen. „Die Qualität des zukünftigen Schulzentrums hat hier jedenfalls oberste Priorität“, stellt die Stadtchefin klar.

Warum will die Stadt die Schule als Bundesschule? Angesprochen auf den Antrag zur „Verbundlichung“ stellt Schachner klar, dass dies nicht unmittelbar mit der Planung des Schulzentrums zusammenhänge und auch keinen Einfluss auf den Bestand des Schulzentrums habe.

Wie bewertet die oppositionelle ÖVP die Situation? ÖVP-Stadtparteichef Gert Kratzer kritisiert einmal mehr das jahrelange „Herumeiern“ seitens der SPÖ: „Seit 2016 fordern wir neben der Standortbestimmung auch einen Architektenwettbewerb. Wir brauchen die Kosten auf dem Tisch – dringend. So lange wir das nicht haben, gibt es auch keine Förderzusage.“ Der ÖVP-Stadtrat ärgert sich auch darüber, dass der Architektenwettbewerb zwar seit Jahren im Budget budgetiert ist, die SPÖ aber nicht gehandelt hat. „Ich weiß nicht, warum das bis jetzt nicht passiert ist. Die Frau Bürgermeisterin hat gesagt, als sie ihren Job übernommen hat, sie wird das Projekt starten. Nach 2,5 Jahren liegen Unterlagen, die wir für das Projekt brauchen, noch immer nicht am Tisch“, geht Kratzer mit der Stadtchefin hart ins Gericht.

Ohne Schule auch kein Verkehrskonzept? Bisher galt in der Stadt das Credo, dass das Schulzentrum gemeinsam mit dem Verkehrskonzept Anfang Mai präsentiert werden soll. Dies wird jetzt laut Verkehrsstadtrat Gert Kratzer (ÖVP) verworfen. „Das Verkehrskonzept liegt seit einem Jahr auf dem Tisch. Der neue Standort des Schulzentrums samt sämtlicher Auswirkungen wurde bereits eingearbeitet. Ich werde das Konzept bis Ende Mai vorstellen“, stellt Kratzer klar.

