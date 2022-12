Keine Verletzten Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf A1 bei Melk ging glimpflich aus

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

Foto: Doku-NÖ.at

W ie die Plattform "Doku-NÖ.at" am Freitagnachmittag berichtete, wurden "nach Eingang diverser Meldungen" via Notruf eines Verkehrsunfalls mit mehreren Fahrzeugen auf der A1 in Fahrtrichtung Wien bei Melk Feuerwehr ,Rettung sowie Polizei zur Unfallstelle entsandt.