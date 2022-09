Radlobby mit klingelndem Appell an die Melker Stadtpolitik

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Ihr „Klingelkonzert“ am Melker Hauptplatz hallte durch die Stadt: Am vergangenen Samstag radelten 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter 35 Kinder, im Rahmen der ersten „Kidical Mass“ durch die Bezirkshauptstadt. Die Idee hinter der einstündigen Parade samt Ballons, Seifenblasen und Plakaten, organisiert von der Melker Radlobby: Kinder und ihre Mobilität in den Mittelpunkt zu rücken. Zwei Fahrradpolizisten waren ebenso dabei.

Foto: Radlobby

Wie man seitens der Interessensvertretung betont, habe man den Zeitpunkt der „Kidical Mass“ nicht zufällig gewählt: Einerseits, weil eine neue Novelle der Straßenverkehrsordnung mit Oktober in Kraft tritt (die die Errichtung von Schulstraßen ermöglicht und es erlaubt, neben einem Kind Radzufahren) – andererseits, weil Melk die Weichen für die verkehrstechnische Zukunft der Stadt stellt: Bei der Gemeinderatssitzung diese Woche soll die Vergabe des Mobilitätskonzeptes beschlossen werden.

„Sicherheit unserer Kinder hat hohe Priorität“

Konkretes über das Konzept ist aktuell nicht bekannt – und Vizebürgermeister sowie Mobilitätsstadtrat Wolfgang Kaufmann (ÖVP) verrät auch auf NÖN-Anfrage noch keine Details. Er verweist allerdings auf die schon geleistete Vorarbeit: „Im Zuge unseres Mobilitätskonzeptes wurden bereits im Vorfeld die Bürgerinnen und Bürger sowie die Radlobby Melk in die Planung eingebunden und Vorschläge in das Konzept genommen, welche umsetzbar sind.“

Eine kinderfreundliche Verkehrsplanung sei vorgesehen: „Der Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer, sprich die Radfahrer und Fußgänger, ist uns wichtig. In diesem Punkt hat natürlich die Sicherheit unserer Kinder eine hohe Priorität und ist dementsprechend Teil des Konzeptes. Alsbald das Zwischenkonzept vorliegt, wird es noch eine Arbeitsgruppe geben.“

Schönwetter möge bleiben

Dass es zwischen der Radlobby und der Stadtgemeinde bereits Gespräche gegeben hat, bestätigt auch Johannes Haselsteiner seitens der Interessensvertretung. Ein Umstand, der – angesichts der nicht immer friktionsfreien Beziehung zwischen der Lobby und der Stadt – positiv stimmt. „Wir hoffen, dass diese konstruktive Zusammenarbeit in dieser Form fortgesetzt wird“, resümiert Haselsteiner.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.