Brandübung mit den Kids in Melk

Ein Feuer im Gebäude. Jetzt nur keine Panik und das Gebäude schnell verlassen. Für Erwachsene ist es manchmal gar nicht so einfach, in Gefahrensituationen richtig zu reagieren, Kinder tun sich dabei noch schwerer. Deshalb ist es wichtig, solche Situationen zu üben. Dies wurde nun im Kindergarten I in Melk gemacht. Gemeinsam mit der FF Melk wurde dort geübt. Den Kindern wurde erklärt, wie man geordnet das Haus verlässt und Ruhe bewahrt. Die Feuerwehr nutze die Übung, um sich auf dieses Szenario vorzubereiten.

