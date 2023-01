Buch von Martina Pfrendl: „Hilfe zur Selbstheilung“

KILB Martina Pfrendl aus Kilb war 23 Jahre lang Volksschullehrerin in Kirnberg. Vor sechs Jahren bekam sie die Inspiration zum Schreiben. Ihr Buch handelt von Freundschaft, Mut und davon, sich selbst zu akzeptieren.

NÖN: Woher nahmen Sie die Inspiration für Ihre Geschichte?

Martina Pfrendl: Mein Buch basiert auf einem Musical, das ich vor einigen Jahren für die Volksschule geschrieben habe. Es hieß „Susi und SO“. Darin ging es darum, dass das Leben nicht nur aus Arbeiten und Schuften besteht, sondern jeder sein Leben und seine Talente ausleben soll, wie sie oder er es möchte. Meine Tochter machte mich darauf aufmerksam, dass man aus den Figuren weitere Geschichten machen könnte. Also fing ich an, mir eine auszudenken.

Könnten Sie den Inhalt des Buches zusammenfassen?

Pfrendl: Der Hauptcharakter ist, wie in meinem Musical, Susi, die in einer harmonischen Welt lebt. Eines Tages verschwinden alle Farben aus ihrem Leben. Gemeinsam mit ihren Freunden macht sie sich auf die Suche nach dem Grund für das Verschwinden der Farben. Ein kleines Wesen namens „Grau“, das selbst nicht die Fähigkeit besitzt, „bunt“ zu sein, saugt die Farben in sich auf. Um ihre Welt zu retten, muss Susi einen Berg überwinden und in das „Tal der vergessenen Kinder“ gelangen. Am Ende schafft sie es, ihre Ängste zu überwinden und die Farben zu befreien.

Haben Figuren in Ihrem Buch eine gewisse Symbolik?

Pfrendl: Die Farben stehen für Talente und Fähigkeiten der Kinder, die jede und jeder ausleben sollte. Susis Freunde stehen für Freundschaft und der Berg, den sie überwinden muss, für Hindernisse, denen man im Laufe des Lebens begegnet.

Ihr Buch trägt das Symbol des Regenbogens im Titel und in der Geschichte. Kann man darin auch eine Verbindung zum Ausleben diverser sexueller Orientierungen und Identitäten sehen?

Pfrendl: Als ich das Buch damals geschrieben habe, dachte ich nicht an diese Verbindung. Aber in der Geschichte geht es um Selbstverwirklichung, da kann das in der heutigen Zeit sicher mitschwingen.

Gab es für Sie gewisse Hindernisse im Leben, die Sie zu dem Buch inspiriert haben?

Pfrendl: Vor einigen Jahren war ich im Burnout. Das war eines meiner größten Hindernisse im Leben, die ich überwinden musste. Durch das Schreiben lernte ich mich selbst Stück für Stück besser kennen. Es war eine große Hilfe zur Selbstheilung.

Die Veröffentlichung eines eigenen Buches birgt gewisse Risiken, wie sind Sie damit umgegangen?

Pfrendl: Natürlich hatte ich anfangs Zweifel. Von der ersten Idee, bis das Buch fertig war, vergingen sechs Jahre. Den Hauptteil schrieb ich im ersten Lockdown, 2020. Das war der geringste Aufwand. Danach ging es los, das Buch in gereimte Form umzuschreiben und die Illustrationen zu gestalten. Irgendwann erkannte ich, dass es den Aufwand wert war, die Veröffentlichung zu riskieren. Ich sah, dass ich nichts zu verlieren hatte, und habe mir einen Verlag gesucht.

