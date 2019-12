Ein echtes Großaufgebot für ein buchstäbliches Großprojekt liegt hinter der Feuerwehr Kilb: Mit dem neuen Schlauchturm ist das Ortsbild der Gemeinde um eine 22 Meter große Facette reicher.

Den Turm aufzustellen, war wahrlich kein Leichtes: Die Konstruktion wurde in zwölf Einzelteilen geliefert und vor Ort mit über 4.000 Schrauben zusammengebaut. Der Autokran musste den rund 20 Tonnen schweren Schlauchturm von der Waagrechten in eine senkrechte Position hieven, ehe er an seinen Bestimmungsort gestellt werden konnte.

Stolz zeigt sich Kommandant Jürgen Pitzl auf das abgeschlossene Projekt: „Niederösterreichweit, vermutlich auch österreichweit, gibt es nur sehr wenige Neubauten von Feuerwehren, welche einen Schlauchturm mit einer solchen Höhe aufweisen können.“ Der Blickfang beim Feuerwehrhaus dient dazu, die Wasserschläuche nach verrichteter Arbeit zu trocknen, zusätzlich kann der Turm für Übungen verwendet werden.

Eröffnung des FF-Hauses für Mitte Mai geplant

Der Schlauchturm steht auf einem Betonunterbau, die Konstruktion selbst besteht aus Holz.

Damit rückt die Eröffnung des rund 870 Quadratmeter großen Feuerwehrhauses der FF Kilb einen weiteren Schritt näher: Die große Feier ist für Mitte Mai geplant. Seit Juni 2018 laufen die Arbeiten an der „Baustelle Feuerwehrhaus“.